Mario Irivarren habla de la relación entre Alondra García Miró y Guerrero: "Yo me quería morir"

Durante una entrevista con el podcast ''Re fresh'', Mario Irivarren decidió abrir su corazón y contar detalles inéditos acerca de la relación quer tuvo con Alondra García Miró.

Como se sabe, ambos iniciaron su romance en el 2014, cuando participaban en ''Combate'', motivo por el cual, se convirtieron en una de las parejas más queridas del reality. Sin embargo, tiempo después, todo llegó a su fin debido a las constantes peleas que tenían por ciertas diferencias.

Luego de un mes de haber culminado su relación con Alondra García Miró, se confirmó que la modelo inició sus salidas con el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero.

Sin duda, la noticia de que estas dos figuras públicas iniciaron un romance se volvió un escándalo que, según afirma Irivarren, no generó que se sienta 'atrasado' por el número 9 de Perú.

"Me rompo el pie, y para rematar, en ese entonces yo estaba con Alondra y ella termina conmigo (...) En realidad siempre decían como que me hubiesen atrasado, pero Alondra terminó conmigo la primera semana de noviembre y luego, ya por diciembre, cuando ya conmigo ni hablaba, estuvo con Paolo", reveló el exintegrante de ''Esto es guerra''.

No obstante, el modelo y empresario confesó que se ''quería morir'' debido a que se le juntaron muchas situaciones, su fractura y el amorío entre Alondra y Guerrero.

"Yo me quería morir, en ese momento estaba con el pie roto, no podía hacer nada. En ese momento de mi vida, se fue mi primer bajón fuerte. De ahí para adelante la vida me planteó una serie de situaciones en lo personal, en lo sentimental, en lo familiar... tuve que cargar con eso por muchos años y sobrellevarlo siendo mediático... no se puede dar un paso en falso porque todo siempre va ser maximizado y endemoniado", acotó Mario Irivarren.