Melissa Klug ante supuesta infidelidad de Samahara Lobatón: ''No estoy perdiendo el tiempo, ando en la mía''

Ante la nueva polémica desatada por una supuesta infidelidad por parte de Samahara Lobatón al padre de su hija, 'Youna', la empresaria Melissa Klug, utilizó sus redes para lanzar un contundente mensaje ante la bochornosa situación.

Hace unos días, durante el programa de ''Magaly TV, La Firme'', Jonathan Horna Feijoo más conocido como 'Youna' señaló que su romance llegó a su fin debido a una infidelidad por parte de la hija de Melissa Klug.

Frente a las acusaciones de infidelidad contra su hija, la popular 'blanca de Chucuito' publicó en sus redes sociales un nuevo mensaje que al parecer estaría dirigido a Samahara Lobatón.

Esto luego de que se rumoreara que la influencer de casi 22 años tuvo un 'amorío' con el exjugador de la selección peruana, Yordy Reyna.

Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina para aclarar varios temas que su expareja, 'Youna', había manifestado. El más comentado fue sobre una supuesta infidelidad con el futbolista Yordy Reyna.

La 'Urraca' le preguntó directamente a la hija de Abel Lobatón si existió algún romance con el jugador de fútbol.

"Yo no he tenido ninguna relación, es más, lo conozco de hola y chau. La verdad es que no tengo una relación ni con él ni con nadie, soy una mujer soltera que en realidad lo que vaya a a hacer con mi vida privada me compete a mi", aclaró.