"¡Sean felices!": Gisela Valcárcel sorprende al anunciar que no estará frente a cámaras este año

La reconocida presentadora Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores esta tarde al compartir un extenso comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que no estará frente a las cámaras este año, aunque seguirá involucrada en la televisión desde la producción. Después de su última aparición en el programa "El gran show" el año pasado, se especulaba sobre un posible regreso a mediados de mayo, pero finalmente no se concretó.

Gisela Valcárcel no estará frente a cámaras este año

En el comunicado, Gisela Valcárcel rompió con las especulaciones y anunció su decisión de no estar al frente de las cámaras este año. "Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses, y no encontraba el momento exacto para decirles que este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión porque uno nunca deja lo que ama, pero no estaré al frente", expresó la popular conductora.

¿Cuándo regresará Gisela a la tv?

La presentadora también agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó abierta la posibilidad de regresar a las pantallas el próximo año. "Tengo tanto que contarles y decirles, poco a poco lo iré haciendo. Que tengan un hermoso momento y, si pasan por aquí, y se preguntan cómo me siento, la respuesta es agradecida", agregó Gisela Valcárcel en su publicación.

Luego, dejó un mensaje enigmático al insinuar que cede el protagonismo a alguien más, aunque no mencionó directamente a quién se refería. "Ahora te toca a ti (tú sabes que a ti me refiero), aquí me tienes para celebrarte y abrazarte. Te toca hacer disfrutar a cada persona que vía América TV te regale su tiempo. ¡Vamos por más! SIEMPRE", acotó la presentadora.

En su publicación, Gisela Valcárcel compartió algunas fotos de los años pasados, recordando momentos especiales con su audiencia. La última imagen corresponde al programa especial de Navidad, que marcó su despedida temporal de la pantalla. Concluyó su mensaje deseando felicidad a todos sus seguidores y expresando su cariño hacia ellos.

"Ah! Ahí puse fotos de estos años, no son todas, no entrarían en este post. La final... es del último programa que les ofrecí. Nuestro especial de Navidad. Sean FELICES ¡Los súper quiero!", finalizó.

La noticia de la ausencia de Gisela Valcárcel en las pantallas televisivas durante este año ha generado sorpresa y comentarios entre sus seguidores, quienes estarán a la espera de sus futuros proyectos y posible regreso. Mientras tanto, la popular conductora seguirá involucrada en la televisión desde la producción, dejando un legado y un impacto significativo en la industria del entretenimiento peruano.