¡Los quiere lejos! Melissa Paredes NO INVITARÁ a Rodrigo Cuba y Ale Venturo a su boda por importante razón

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes y Anthony Aranda se encuentran en plenos preparativos para su boda y no han dudado en compartir cada detalle con sus seguidores. A través de las redes sociales, la actriz mostró el modelo de las invitaciones para su matrimonio y también publicó el momento de la prueba de su vestido de novia.

Por ello, en medio de toda esta emoción que está viviendo la parejita, fueron consultados sobre la posibilidad de invitar a Rodrigo cuba y su pareja Ale Venturo a esta celebración.

¿Invitará a Rodrigo Cuba?

Melissa Paredes y Anthony Aranda llegaron al set de 'Mande Quien Mande' donde fueron consultados sobre todos los detalles sobre la futura boda de la pareja, quienes se encuentran comprometidos desde hace más de un año.

Para empezar, le consultaron a la pareja si el matrimonio se iba a llevar a cabo este 2024, a lo que ambos afirmaron con un rotundo sí, dando a conocer que en los próximos meses se convertirían en esposos, algo que desean desde el 2023.

Sin embargo, los futuros esposos sorprendieron al dejar en claro que no tienen en mente invitar a Rodrigo Cuba, pese a la buena relación que Melissa Paredes mantendría con el pelotero por el bienestar de su hija.

El primer en responder fue el 'Activador'. El bailarín dejó en claro que el futbolista del Sport Boys no estará en su unión civil ya que no pertenece a su círculo cercano.

"Nosotros dijimos que vamos a invitar a amigos cercanos y familia, por ende, no creo ", expresó el coreógrafo ante cámaras.

De igual forma, la influencer respaldó a su novio y dijo que, aunque no tiene ningún conflicto con su ex, no lo invitará a su boda. "Yo no tendría problema en invitarlos, pero obviamente es amigos cercanos y familia, por ese motivo, no", expresó la actriz peruana.

Recuerda conflicto con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes declaró para el segmento 'Vidas Verdaderas' del sabatino 'Estás en Todas' y recordó los duros momentos que vivió cuando estuvo separada de su hija que tiene con Rodrigo Cuba.

Asimismo, hizo un mea culpa e indicó que de repente uno de sus errores fue mucho pensar en el que dirán y no enfocarse en lo que realmente importa como su hija y su familia.

"Creo que buscamos la aprobación de los seres humanos, buscamos la aprobación del resto, nunca debí hacer eso, debí callarme y punto. Piensen lo que piensen y digan lo que digan y hablen lo que hablen. Hoy por hoy siento eso", resaltó.

En resumen, Melissa Paredes y Anthony Aranda descartaron invitar a Rodrigo Cuba y Ale Venturo a su boda.