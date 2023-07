Melissa paredes defiende a Anthony Aranda tras acusaciones de su exjefe, ¿Qué dijo?

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace aproximadamente una semana, Anthony Aranda entró en el ojo de la tormenta después que su exjefe lanzara algunas acusaciones en sus historias de Instagram; ante esto, el bailarín salió a responder, pero ahora su prometida Melissa Paredes se ha sumado para defenderlo.

Como se recuerda, el exjefe del 'Activador', Dennis Montejó lanzó algunos dardos, los cuales tenían frases como "No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego" y "No te conviene que la gente se entere ni tu pareja".

¿Qué dijo Melissa Paredes?

La actriz y el bailarín asistieron a la alfombra negra por el décimo aniversario del programa "Estás en todas" e inevitablemente fueron consultados por la prensa, sobre las supuestas indirectas que Dennis le envió a Anthony.

"Para mí está hablando de otra persona porque no se asemeja en nada a mi realidad, entonces, si él no viene y me dice, 'Anthony, tengo algo qué decirte', no voy a pensar que es para mí", dijo el profesor del baile.

Seguido de eso, la actriz que recientemente ha incursionado en "Al fondo hay sitio" restó importancia a los comentarios de Dennis Montejo y trató el tema de forma graciosa.

"Si tuviera algo de Anthony ya lo hubiera sacado hace rato ya... jajajaja... yo lo sacaría", expresó Melissa.

Finalmente, Anthony dijo de forma burlona que posiblemente le pagaron a su exjefe para lanzar ese comunicado y Melissa por su lado aclaró que nunca metería las manos al fuego por nadie.

Los dardos de Dennis Montejo

El programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo Gonzáles, "Amor y fuego", abordó a Anthony para ser consultado sobre las acusaciones de su exjefe y este respondió de forma que desvió la pregunta.

"¿Dice mi nombre? No sé si es una indirecta o no, yo la verdad no me siento aludido, no se asemeja nada a la realidad", empezó diciendo Anthony a las cámaras del programa de espectáculos.

Por otro lado, dejó entrever que su salida de la escuela de baile que dirige Dennis Montejo no fue la mejor y que si hubo algún problema, quedó en el pasado.

"Yo me fui de allí un mes y medio antes, le anuncié que iba a hacer mi propia escuela, quizá se está refiriendo a otra persona, no lo sé. Si en algún momento hubo un desacuerdo durante el trabajo es en interno y fresh, yo no me siento aludido por el tema", concluyó.

De esta forma, parece que el tema de los dardos que el exjefe de Anthony Aranda le mandó al coreógrafo, está cerrado, esto después que Melissa Paredes saliera a respaldar a su pareja.