Milena Warthon se QUIEBRA al despedirse de su música 'Pop Andino': "Lista para decir adiós"

La joven cantante peruana Milena Warthon, con lágrimas en los ojos, y visiblemente conmovida, anunció el fin de su música 'Pop Andino', dejando a más de uno de sus seguidores en redes sociales desconcertados.

A través de TikTok, la intérprete de Warmisitay decidió contar a sus seguidores, con la voz entrecortada, que ya había llegado el momento de decirle adiós a la era de su primer álbum pop andino, con el cual se mostró agradecida por permitirle conectarse con sus raíces y demostrar al resto de peruanos la importancia de luchar por la justicia y de ser una mujer valiente y auténtica.

En el emotivo video de Milena Warthon también se aprecia cómo está decidida a tener un cambio radical en su estilo musical y a evolucionar artísticamente.

Seguidamente, la cantante nacional sostuvo que con el 'Pop Andino' pudo enseñar a las demás generaciones que siempre es posible lograr sus sueños con esfuerzo y dedicación, a pesar de los contratiempos que se encuentren en el camino.

La ganadora de Viña 2023 deja en claro que está lista para nuevos desafíos en su carrera artística: "Te llevaré hasta el último de mis días", indicó para despedirse del 'Pop Andino'.

Durante su participación en el podcast de 'Métrica Latina', Milena Warthon dio a conocer otra impactante revelación sobre su recorrido por el viejo continente. Según dijo, el promotor que la llevó hasta allá no la habría tratado bien cuando llegaron allá y lo tildó de "malagracia".

"Llego un momento en el cual nos tenía medio amarrados porque no nos pasaba los pasajes hasta el día anterior. No sabíamos que hacer. No nos pagaba hasta un minuto antes del show y no sabíamos que íbamos a hacer", expresó en la escena.