Mónica Cabrejos llama "cobarde" a Maicelo por golpear a Samantha Batallanos: "Que enfrente a la justicia"

Jonathan Maicelo está siendo duramente criticado en redes sociales y televisión después que Samantha Batallanos lo denuncie por haberla agredido física y verbalmente. A la lista de figuras que rechazaron las acciones de Maicelo se unió Mónica Cabrejos, quien hace años tuvo en enfrentamiento público con el boxeador.

La locutora brindó una entrevista a un conocido medio local y tildó de patán y cobarde a Maicelo. "Él que nace patán, muere patán", sostuvo la también escritora.

La ex conductora de televisión arremetió contra Jonathan Maicelo y recordó cuando pelearon en vivo en TV. Además, lo tildó de cobarde por golpear a su expareja, con quien llevaba casi un año de relación.

En esa misma línea, resaltó que él es un boxeador profesional, por lo que es más peligroso que golpee a las mujeres. Mónica también lo descalificó por celebrar una confesión de violación en una entrevista hace unos meses.

Finalmente, celebró el hecho que Samantha Batallanos haya decidido denunciar a su agresor, asegurando que es lo correcto en ese tipo de casos.

La modelo contó que uno de los episodios más violentos que vivió fue cuando Maicelo le hizo una escena de celos con un bartender que trabajaba en su restaurante. Sin embargo, lo peor llegaría cuando volvieron al gimnasio que él administra, pues fue allí que la agredió de forma brutal.

"Vamos al gimnasio y se puso como loco. Ahí sí fue bastante violento, me empezó a estrangular. Me empujó en la puerta como si fuese un muñeco, estaba transformado. Yo me quería ir pero él no me dejaba. Fue horrible", confesó.