Neymar acepta infidelidad a su novia Bruna Biancardi y pide disculpas públicas

Está haciendo noticia fuera de las canchas. La estrella del Paris Saint-Germain, Neymar, confesó que le fue infiel a su novia, la modelo Bruna Biancardi, con una influencer llamada Fernanda Campos. Tras esto, el futbolista pidió disculpas públicas en redes sociales.

El astro brasileño recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un mea culpa y expresar todo el amor que siente por su novia, quien tiene 5 meses de embarazo producto de la relación amorosa con el pelotero.

"Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto. No era necesario. pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado y yo junto al tuyo", empezó diciendo Neymar.

Seguido de esto, aceptó que ha cometido un error y resalta que normalmente acostumbra resolver ese tipo de problemas en la intimidad de su hogar.

"Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos", continuó.

Luego, resaltó la importancia que tiene Bruna Biancardi en su vida, ya que ambos están esperando un bebé fruto de su relación.

En ese sentido, aceptó que habló con la modelo. pero que ahora se anima a pedir disculpas públicas porque la humillación que ella sufrió fue de gran escala debido a la exposición mediática en los medios.

"Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública", explicó.