Pamela Cabanillas: Interpol confirma que 'Mommy Yankee' entregó presunto documento de embarazo

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos López Aedo, jefe de la Interpol Lima, indicó que Pamela Cabanillas, alias 'Mommy Yankee', entregó un documento que presuntamente sustentaba su embarazo de 4 cuatro meses.

"Este es un documento de un hospital de Madrid en la que indica que esta ciudadana se encuentra embarazada , pero esto está sujeto a algunas corroboraciones que lo va a hacer el Instituto de Medicina Legal. En estos momentos está siendo atendida por los médicos de la Policía Nacional", declaró.

Asimismo, el alto mando policial aseguró que ya se vencía el plazo para su extradición y que, de todas maneras, debía acudir a la sede de Interpool en España. También, desmintió que hubiera alguna voluntad de entregarse por parte de 'Mommy Yankee'.

"Ella se encuentra siendo procesada. Su situación legal en España era comparecencia restringida, cada quince días tenía que firmar un cuaderno a un juzgado. había fijado un domicilio, ella no podía abandonar la jurisdicción donde vive y su pasaporte estaba retenido por la autoridad judicial. No hay ninguna voluntad, fue capturada por la policía española y fue puesta a disposición de un juez, pero ella si cumplió con presentarse con la notificación que se le dio", agregó.

Anuncio de supuesto embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Cabanillas informó que, supuestamente, tiene un embarazo de 4 meses.

"Me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada, seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente, me encuentro embarazada de 4 meses. Me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico", dijo.

Pamela Cabanillas aseguró estar embarazada.

Sus delitos

Al llegar a nuestro país, la acusada cumplirá condena por los delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos, por lo que será internada en un penal femenino mientras se continuan con las investigaciones sobre la venta de entradas clonadas que vendió a miles de personas para los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny.

Cabe recordar que, el 14 de febrero de este año, el Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional de la investigada por ser la presunta autora del delito de estafa agravada en la venta de entradas para los conciertos realizados durante el año 2022 en nuestro país. Algunos de estos eventos abarcan: concierto de Daddy Yankee, Bad Bunny, Morat y Coldplay.

¿Cómo realizaba las estafas?

La forma de operar de la popular "Mommy Yankee", habría sido ofrecer entradas por redes sociales y asegurar confianza en las transacciones aludiendo que un familiar suyo laboraba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc); además de ofrecer un precio "bajo" por loEs ilícitos.

Para generar mayor seguridad, incluso se llegaba a reunir con sus víctimas y les mostraba su DNI. Para no dejar ningún cabo suelto, los llevaba hacia su supuesta casa. Sin embargo, una vez que llegaba el dinero a su cuenta bancaria los bloqueaba para evitarse reclamos.

Por este motivo, las autoridades nacionales solicitaron la extradición de Pamela Cabanillas, alias 'Mommy Yankee', quien entregó un documento a la Interpol que presuntamente sustentaba su embarazo de 4 cuatro meses.