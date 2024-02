Nicola Porcella: Representante legal del restaurante Taypa responde a denuncia por estafa de chef peruano

Nicola Porcella fue denunciado por estafa la noche de ayer en el programa 'Magaly TV, la firme'. Ante esto, el representante legal del restaurante Taypa, propiedad del actor, se comunicó con el programa de la 'Urraca' para aclarar la denuncia interpuesta por un chef peruano.

Es importante precisar que, el chef que denunció al restaurante de Nicola indicó que había sido llevado a México con la promesa de trabajar en Taypa. Sin embargo, fue echado poco antes de su inauguración, la cual se realizaría en los próximos días.

La persona que se comunicó con el equipo de producción de Magaly Medina confirmó que tuvieron contacto con el denunciante (Carlos Daniel Bustamante). No obstante, nunca pudo regularizar su situación migratoria, por lo que nunca hubo una contratación formal, además, lo acusó de ladrón.

En esa misma línea, negó tajantemente que hayan robado las recetas y carta del chef peruano. Según comentó, Carlos Daniel Bustamante fue contratado como ayudante del chef ejecutivo, Ernesto Slim.

El chef identificado como Carlos Daniel Bustamante indicó que Nicola y sus socios lo engañaron para llevarlo hacia México, ofreciéndole casa, auto, un sueldo mensual de $2000, además de viáticos, lo cual nunca se cumplió y por el contrario, le robaron sus recetas y presentaciones.

El cocinero de 60 años también mostró pruebas de cuándo fue presentado como chef oficial de Taypa en el programa 'Hoy'.

"Me siento bien ofendido, me siento mal, me siento impotente por lo que me han hecho (....) Estoy cerca a los 60 para ser burlado de esa manera, no me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre" indicó en medio de lágrimas.