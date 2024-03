¡No lo veas, Rafael! Cachaza y André Bankoff tendrían planes de boda por este detalle

En su momento, Cachaza y Rafael Cardozo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula peruana y muchos soñaban con verlos llegar al altar. Sin embargo, sorprendieron a todos al anunciar su separación, luego de 12 años juntos. Al poco tiempo, la garota decidió voltear la página y rehacer su vida al lado de un modelo brasileño al cual oficializó por todo lo alto.

Con el transcurso del tiempo, la pareja ha demostrado que su amor va 'viento en popa' y, al parecer, podrían estar planeando su matrimonio. Un curioso detalle delató a la parejita.

Recientemente, los rumores sobre un posible matrimonio entre Cachaza y el modelo han ido en aumento, debido a que el garoto compartió un video donde su madre expresaba su "preocupación" por no verlo casado.

Ante esta 'indirecta', la exintegrante de 'Esto es Guerra' no dudó en comentar y sorprendió a todos sus seguidores, ya que dejó entrever que ya estarían pensando en el matrimonio. "Tranquila suegrita que ya llegué. Amén, ahora sí mi amor. Te amo", escribió la ex de Rafael Cardozo e inmediatamente André le respondió: "Ahora sí, vamos bebé".

Como era de esperarse, nadie se quería quedar con la intriga, por ello, un reportero de 'América Hoy' se comunicó con André Bankoff para preguntarle directamente a Bankoff por estos presuntos planes de matrimonio y el actor respondió con emoticones de corazón.

En conversación con 'América Hoy', Rafael Cardozo dio fe de la popular frase 'el tiempo lo cura todo' y aseguró que, no haber llegado al altar con Cachaza, fue lo mejor que le pudo haber pasado.

"El tiempo te cura, el tiempo te da respuestas, tal vez fue lo mejor que me ha pasado", dijo el ex chico reality.

Cabe menciona que, el brasileño, reveló que le pidió a Cachaza que le devuelva el anillo de compromiso cuando terminaron su relación.

"Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: 'Devuélveme el compromiso'", relató y afirmó que vendió la joya: "Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido".