¿Una linda amistad? Facundo González 'le roba' un beso a Fabio Agostini en cumpleaños del español

Facundo González vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en dar un peculiar regalo de cumpleaños a su compañero de 'EEG', Fabio Agostini, dejando sorprendido no solo al español sino también al resto de sus amigos y resto de invitados en Chile.

Fabio Agostini no dudó en 'tirar la casa por la ventana' el pasado fin de semana para celebrar sus 34 años de vida con sus seres más queridos y cercanos, como sus amigos del reality 'Tierra Brava' y algunas celebridades como Said Palao, Facundo, y Austin Palao, con una gran fiesta.

Según el video que se volvió tendencia en redes sociales, se ve al 'Galáctico' Agostini conversar concentradamente con un grupo de personas, mientras tomaban algunas copas de licor, pero no esperaba ser sorprendido por el popular 'Wacho'.

Facundo llegó y no dudó en sostener fuertemente el rostro de Fabio y acercarse para tratar de "darle un pico", pero el español trata de evitarlo; sin embargo, el argentino logra rodearlo con sus brazos y simula como si hubiera logrado su cometido.

Lo que causó gran revuelo fue ver que casi al finalizar el video, Agostini solo atina a reír cuando ve que a pesar de los esfuerzos de su amigo no logró besarlo, por lo cual decide ser él mismo quien le dé el 'piquito' a Facundo, quien rápidamente simuló "limpiarse" el ósculo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que ambos personajes solo intentaban reforzar su amistad, ya que en algunos países tienen la costumbre de dar un beso a quienes tienen gran estima, sin tener una relación amorosa de por medio.

Por otro lado, algunos recordaron que Facundo tuvo un escándalo en Argentina donde fue relacionado con un millonario "gaucho", a pesar de que él no aclaró los rumores.

"De Facundo no me sorprende", "si le pagaban por tir**", "mi Lord se me cayó, no me lo esperaba de ti", "Lord Pin**tini se volteó", "y dale U", "yo solo veo que tienen un nivel de confianza altísimo y una amistad única", "jajajaj, qué gran conexión amical", "eso es normal en otros países", "le agarrarán el gusto a eso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.