Novia de Piero Quispe le envía tierno mensaje: "Te admiro y te respeto"

La noche del miércoles, 28 de junio, Piero Quispe marcó el gol que le permitió a Universitario de Deportes avanzar hacia la etapa de Playoffs de la Copa Sudamericana. Esto fue celebrado por los hinchas del club y su novia, Cielo Berríos.

El equipo merengue enfrenta en las próximas semanas al Corinthians de Brasil, lo cual mantiene con altas expectativas a los seguidores del club.

A través de sus redes sociales, la tiktoker publicó un mensaje expresando su orgullo y brindádole todo su apoyo al volante del equipo crema. Además, compartió una foto en donde aparece dándole un tierno beso al futbolista.

"Quiero que no olvides, que te admiro y te respeto. Estoy muy orgullosa de ti. Orgullosa de la manera en la que has sobrellevado los problemas, orgullosa de cómo has luchado para conseguir tus sueños. Te amo 'mor'",escribió la tiktoker en su historia de Instagram.