Pamela Franco 'parcha' EN VIVO a Christian Cueva y él impacta con su peculiar reacción: ¿Se avergonzó?

Christian Cueva y Pamela Franco siguen dando que hablar. Esta vez, la parejita apareció en redes sociales y no dudó en derrochar amor frente a todos sus seguidores. Sin embargo, hubo un momento que llamó enormemente la atención debido a que la cumbiambera 'parchó' en vivo al futbolista peruano ¿Qué sucedió?

Pamela Franco 'parcha' en vivo a Cueva

Pamela Franco sorprendió a sus fieles seguidores al aparecer con Christian Cueva en un transmisión en vivo por TikTok. Si bien en un principio la interacción iba de maravilla, todo cambió de un momento a otro cuando la artista 'parchó' al pelotero por promocionar su música sin imaginar que este tendría una peculiar reacción.

"Qué empiecen a escuchar 'Mix Ángeles Negros' de la bomba sexy de la cumbia", dijo el futbolista frente a miles de personas que en ese momento se encontraban pendientes de las transmisión.

Enseguida, la cumbiambera le increpó de manera contundente a 'Cuevita' el pedido que le hizo a la gente, argumentando que ni él escucha las canciones que ella lanza y que encima prefiere poner otra cosa en el reproductor.

"Por qué pides que escuchen mis Ángeles Negros míos si tú no lo escuchas y pones otra cosa", respondió Franco Viera con un tono bastante decidido.

Para apaciguar las cosas, Cueva le pidió a su amada no dejarlo mal frente al público: "Yo siempre he escuchado mi amor, no me dejes mal con la gente", prosiguió el deportista, un poco avergonzado por las cosas que estaba diciendo la cantante frente a los usuarios de TikTok.

Pamela Franco y madre de Cueva son captadas juntas

Al parecer, Christian Cueva decidió aprovechar su regreso a las canchas para unir a su madre y a su amad en el mismo palco vip del estadio donde se llevó a cabo 'La Noche del Rojo Imperial', evento de Cienciano, equipo donde actualmente juega.

Es así que, de acuerdo a las imágenes, se puede ver que la progenitora del volante nacional hasta le ayuda a la cumbiambera a cambiarse de atuendo, luego del show que ofreció a los hinchas cusqueños.

Es importante mencionar que no es la primera vez que Pamela Franco se relaciona con algún familiar de Christian Cueva debido a que, hace unos meses, se tomó una fotografía con nada más y nada menos que Jorge Luis Cueva, hermano del volante nacional.

Además de este hecho, se conoció que Pamela Franco y Christian Cueva protagonizaron su primer live de TikTok, donde la cantante 'parchó' al futbolista, causando que este tenga una peculiar reacción que no pasó desapercibida.