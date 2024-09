Paolo Guerrero deja entrever que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia vivieron otro 'choque y fuga'

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola regresaron con fuerza a la segunda temporada de su podcast 'Enfocados' en YouTube. Esta vez tuvieron como invitado a Paolo Guerrero, el nuevo fichaje de Alianza Lima. Pero no todo fue fútbol, ya que el 'Depredador' puso en aprietos a la 'Foquita' al preguntarle sutilmente si ha tenido un reencuentro con Yahaira Plasencia.

¿Yahaira y Farfán volvieron?

Durante la entrevista, Paolo Guerrero sorprendió a todos insinuando que su 'compadre', Jefferson Farfán, podría haberse reencontrado con su expareja, la cantante Yahaira Plasencia.

La conversación tomó un giro inesperado cuando Paolo Guerrero lanzó una pregunta que dejó a todos perplejos: "¿Hubo un choque y fuga con...? ¿Puedo poner la música?".

Estas palabras provocaron una reacción escandalosa de Roberto Guizasola, quien no pudo contener las risas y añadió: "Nosotros tenemos una Patrona", refiriéndose a Yahaira Plasencia, conocida como la 'Patrona de la salsa'.

Como si fuera poco, Paolo Guerrero decidió aumentar la tensión al reproducir en su celular la canción 'Herida' de Yahaira Plasencia, lo que llevó a Roberto Guizasola a bromear diciendo que Jefferson Farfán podría aún extrañar a la salsera.

"Se va a poner a llorar. No le hagas eso a mi gato", comentó entre risas, mientras Paolo Guerrero continuaba presionando: "¿Hay vuelta?". A lo que Jefferson Farfán, nervioso pero firme, respondió: "No. Estoy soltero, hermano. ¿Sabes quién terminó herida, no?", soltando una carcajada que quedará para el recuerdo.

¿Por qué se terminó la relación?

La relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia fue una de las más comentadas en su momento, pero llegó a su fin en 2016, luego de que el futbolista Jerson Reyes revelara en el programa 'El valor de la verdad' que había mantenido un romance con la salsera mientras ella aún estaba con la 'Foquita'.

La confesión de Jerson Reyes no solo desató una gran controversia, sino que también marcó el final definitivo de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

En su defensa, Yahaira Plasencia explicó posteriormente que la ruptura se debió a que ambos tenían metas distintas. En una entrevista con 'Magaly TV, La Firme', la cantante afirmó: "Pienso que teníamos rumbos distintos. Yo definitivamente iba por mi carrera, mis cosas".

