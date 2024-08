¿Dedicada a Melissa Klug? Yahaira Plasencia lanza peculiar mensaje: "Hay que trabajar en esta vida"

21/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la controversia en torno al presunto amorío entre Melissa Klug y Christian Cueva, muchos usuarios en las redes sociales no evitaron mencionar a la cantante Yahaira Plasencia. Esto se debe a que, en su momento, ella fue señalada como la 'manzana de la discordia' entre Jefferson Farfán y la 'blanca de Chucuito'.

Yahaira lanza controvertido mensaje ¿A la Klug?

Tras la polémica entrevista de Magaly Medina a Pamela López, en donde reveló que su aún esposo le fue infiel con Melissa Klug, la salsera Yahaira Plasencia recibió una ola de mensajes de apoyo en sus redes, debido a que, en el pasado , fue blanco de críticas incluso por parte de la propia 'Blanca de Chucuito' cuando empezó su relación con la 'Foquita'.

La artista, al parecer, ha estado al tanto de todas la tendencia que han sacudido las plataformas digitales. Esto debido a que, en las últimas horas, ha venido compartiendo una serie de historias en sus cuentas oficiales. Al respecto, una de las más recientes ha llamado particularmente la atención.

"Todo lo que se quiere hay que trabajar en esta vida, con el sudor de la frente", se escuchaba de fondo en una de sus últimas historias publicadas en su cuenta de Instagram.

"Hace falta fallar para verse crecer. Si no me va a matar, me va a fortalecer. Ando más fuerte que un palo de tule, con lo negativo nunca me vinculen", se escuchaba en un previo estado de su cuenta. Pese a que no ha mencionado a Melissa Klug , mucho de sus seguidores han comentado que este podría ser un guiño sobre la actual situación que atraviesa la controvertida empresaria.

Yahaira compartió una historia al ritmo de 'hay que trabajar'. ¿Habrá sido una indirecta a la Klug?

Melissa Klug se defiende de señalamientos en su contra

Por su parte, la mamá de Samahara Lobatón no ha dudado ni un segundo en salir a defenderse, luego de los severos cuestionamientos que ha recibido en redes tras revelarse que, conforme a lo mencionado por Pamela López, ella habría tenido un romance clandestino con Christian Cueva.

"Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica", mencionó la 'blanca de Chucuito', negando rotundamente que entre ella y el pelotero haya ocurrido algo más que una simple amistad.

Cierto o no, todo parece indicar que el escándalo en torno a Melissa Klug tiene para rato., dado a que, probablemente, algunas personalidades de la farándula podrían lanzar sus 'chiquitas' en redes, como es el caso de Yahaira Plasencia, quien se ha mostrado misteriosa luego de la polémica.