Yahaira Plasencia y su inesperada reacción ante supuesto romance entre Melissa Klug y Christian Cueva

21/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia vuelve al centro de la conversación en redes sociales, esta vez por la ola de apoyo tras las declaraciones de Pamela López, expareja de Christian Cueva, quien reveló que el futbolista le fue infiel con Melissa Klug. Esto ha llevado a muchos a recordar las críticas que la 'Blanca de Chucuito' hizo contra la salsera.

¿Por qué Yahaira Plasencia se volvió tendencia?

Las redes sociales de Yahaira Plasencia se han llenado de mensajes en los que todos sus seguidores destacan la ironía de la situación. Comentarios como "Yaha, siempre dijiste la verdad, como una vez dijiste los tiempos de Dios son perfectos" o "¿Ahora qué te dirá la Klug? Nunca se escupe al cielo" han resonado con fuerza.

La mayoría de estos mensajes destacan la humildad de la cantante Yahaira Plasencia por haber reconocido sus errores en su momento, en contraste con la actitud de la 'Blanca de Chucuito', quien ahora enfrenta las consecuencias de sus propias palabras.

La reacción de Yahaira Plasencia

A pesar de la avalancha de comentarios y la posibilidad de avivar la polémica, Yahaira Plasencia ha optado por mantenerse al margen. En lugar de aprovechar el momento para responder, la salsera ha preferido centrarse en su carrera musical. A través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores su alegría por el lanzamiento próximo de una nueva canción.

Yahaira Plasencia y su reacción ante romance entre Melissa Klug y Christian Cueva

"Estoy súper feliz", afirmó Yahaira Plasencia con una sonrisa radiante, dejando claro que su buen ánimo se debe a sus proyectos profesionales y no a la controversia que la rodea.

Durante sus momentos en el estudio de grabación, Yahaira Plasencia se mostró emocionada mientras sonaba de fondo el tema "Sí lo pude", una canción que refleja su crecimiento personal y su determinación de dejar atrás los escándalos del pasado.

Parte de la letra dice: "Hace falta fallar para verse crecer. Si no me va a matar, me va a fortalecer. Ando más fuerte que un palo de tule, con lo negativo nunca me vinculen", un mensaje que reafirma el compromiso de Yahaira Plasencia con su evolución personal y profesional.

Yahaira Plasencia ha demostrado que, a pesar de las controversias, su enfoque está en avanzar y dejar atrás los episodios que en su momento la hicieron blanco de críticas. Mientras que las revelaciones sobre Melissa Klug y Christian Cueva continúan generando revuelo, la salsera ha optado por seguir adelante, fortalecida y centrada en su música.