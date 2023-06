Paolo Guerrero: Futbolista celebró los dos meses de su hijo con Ana Paula Consorte

La modelo y bailarina brasileña, Ana Paula Consorte mostró a sus seguidores mediante sus redes sociales, la amena e íntima celebración por los dos meses que acaba de cumplir el hijo que tiene junto a Paolo Guerrero.

En las imágenes compartidas se puede observar a la feliz pareja junto a su bebé y la hija mayor de Ana Paula, quienes se encuentran al rededor de una mesa decorada con la temática de la película infatil ''Un jefe en pañales''.

Algo que llamó la atención en las redes sociales fue la actitud del popular 'Depredador', quien se dejó ver muy enamorado a la madre de su último hijo, y sin duda, los seguidores deñ futbolista y la modelo, no dudaron en dejar sus comentarios felicitándolos y resaltado la mirada tierna de Guerrero.

"La mirada de Guerrero es todo... La mira con amor", "Paolo se ve súper enamorado", "La expresión en el rostro de Paolo lo dice todo'' ,''Amor puro", "Bellos me encantan esas miradas de cómplices enamorados qué sigan felices" , son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de ambos personajes.

Paolo Guerrero se muestra enamorado de Ana Paula Consorte.

El delantero de 39 años, habló por primera vez sobre la familia que ha formado junto a Ana Paula Consorte, quien hace cinco meses dio a luz a su primer hijo junto a Guerrero, quien lleva el nombre de André Paolo.

"Como sabrás he tenido mi hijo, estoy muy feliz. más me he dedicado prácticamente a mi familia", expresó el popular 'Depredador'.