Paolo Guerrero: futbolista habla por primera vez de Ana Paula Consorte y su último hijo

Tras su llegada al aeropuerto de Seúl para sumarse a los entrenamientos con la selección peruana, Paolo Guerrero fue abordado por los periodistas, quienes le hicieron diferentes preguntas, entre ellas sobre su actual familia junto a la modelo Ana Paula Consorte.

El delantero de 39 años, habló por primera vez sobre la familia que ha formado junto a Ana Paula Consorte, quien hace cinco meses dio a luz a su primer hijo junto a Guerrero, quien lleva el nombre de André Paolo.

"Como sabrás he tenido mi hijo, estoy muy feliz. más me he dedicado prácticamente a mi familia", expresó el popular 'Depredador'.

Como se sabe, el deportista se sumó al plantel de Juan Reynoso a miras de los amistosos contra Corea del Sur y Japón, los cuales se desarrollarán como parte de la preparación ante las próximas eliminatorias del Mundial 2026 que inician en septiembre del presente año.

A mediados de agosto del 2022, existían rumores de un supuesto romance entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, esto tras la ruptura del popular 'Depredador' con la modelo Alondra García Miró. La noticia fue confirmada por la influencer brasileña durante una entrevista con el programa "Amor y fuego".

Cabe recordar que, el embarazo de la también bailarina fue muy criticado por los fanáticos de Paolo Guerrero, quienes aseguraban que la situación se dio de una manera muy rápida.

Ante ello, Ana Paula no dudó en responder a aquellos fans que comentaban sus publicaciones y afirmaban que su embarazo solo era para asegurar su futuro económico.

"Ocúpate de tus propios asuntos, no me importa la gente como tú. Le encanta opinar sobre la vida de otras personas. La tuya debe ser una mi***", fue la respuesta de la brasileña a una fan que comentó una de de sus fotos.

Además, los 'urracos' del programa "Magaly Tv, La Firme" se comunicaron por WhatsApp con Ana Paula Consorte para saber su opinión respecto a las críticas que recibía.

"Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no me importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo soltero y estamos construyendo nuestra historia", respondió.