Magaly destruye a Ethel Pozo por creer en Christian Cueva: "Eres de las más HIPÓCRITAS en la farándula"

27/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo fue de las pocas personas en la televisión que creyó y aplaudió el hecho que Christian Cueva haya asistido a un retiro espiritual para conseguir el perdón de Pamela López. Sin embargo, esto no la pareció correcto a Magaly Medina, quien criticó duramente a la hija de Ethel Pozo por tomar partido por 'Aladino'.

La conductora de espectáculos tomó unos minutos de su programa para comentar sarcásticamente la posición de Ethel. "Pueden creer que todavía hay mujeres que le creen a Christian Cueva porque se fue a un retiro espiritual... miren lo que dijo la única en el país, tan ingenua, tan creyente", dijo de forma burlona.

Pero eso no fue todo, ya que después criticó su desempeño profesional. "Pero con ella no hubo ningún milagro, nada, esos retiros espirituales no le iluminaron en su carrera profesional...", agregó.

¿Qué dijo sobre la defensa de Ethel a Cueva?

Magaly no toleró que la hija de Gisela Valcárcel haya abogado por el futbolista y comentó que el cambio de una persona depende más de si misma, que del lugar a donde vaya, poniendo como ejemplo a Angie Jibaja.

"En las creencias y en la fe no vamos a meternos, pero de lo que sí estoy segura, nadie cambia por alguien. Tú cambias porque el cambio viene de adentro, de lo contrario Angie Jibaja sería un ejemplo de mujer... a ella la han metido, incluida tu madre, que la metió a esas iglesias evangélicas y nunca vieron ningún resultado"; agregó indignada.

Finalmente, la tildó de hipócrita. "Tú eres una de las más hipócritas de la farándula y me viene con el cuento de 'yo hablo con la verdad'", sentenció.

¿Qué dijo Ethel sobre el cambio de Cueva?

En la reciente edición de 'América Hoy', los conductores del programa comentaron las imágenes donde aparece Christian Cueva, en un mar de lágrimas, pidiéndole perdón a Pamela López. En ese sentido, Ethel Pozo aseguró que sí cree en el arrepentimiento del futbolista.

"Yo nunca voy a decir lo políticamente correcto (...) yo sí le creo, yo sí creo que, cuando una persona toca fondo, Dios es el único que te puede cambiar", expresó Ethel Pozo.

Luego continuó con: "Yo conozco estos eventos y son privados, no puedes llevar celulares (...) yo sí he vivido esta experiencia en familia, yo sí entiendo por qué él llora".

Es así que, Ethel Pozo defendió el retiro espiritual de Christian Cueva, lo cual no le agradó en absoluto a Magaly Medina quien cuestionó a la hija de Gisela.