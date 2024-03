¡Se quebró! Christian Cueva reflexiona en retiro espiritual e implora el perdón de su esposa: "No era yo"

Todo indica que la reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López es un hecho. Y es que este último fin de semana, el futbolista acudió a un retiro espiritual donde finalmente volvió a implorar el perdón de su esposa, haciendo mención a Dios.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde compartió imágenes inéditas de lo que fue la experiencia de 'Cuevita' en un evento perteneciente a una conocida agrupación cristiana de Trujillo.

Es así que, al finalizar el taller que realizó junto a otros varones, se hizo una pequeña presentación a la que llegó su incondicional Pamela López, quien, muy emocionada por ver a su amado, se sentó en una de bancas más cercanas al estrado, llevando consigo flores azules, un globo de Alianza Lima y un cartel.

En ese sentido, 'Aladino' inició su discurso, afirmando que se encontraba sumamente arrepentido por los errores cometidos y que ahora, de la mano de Dios, las cosas en su vida cambiarán.

"Nunca pensé pararme frente a tanta gente, solo pensé hacerlo a través del fútbol. Estoy aquí venciendo muchas cosas en la vida, sobre todo el estar cerca de Dios. He pasado tantas cosas en estos 13 años de mi vida, al lado de mi esposa, la mujer que amo, a la que elegí para mi vida, y cometí tantos errores, de verdad de todo corazón, no se lo deseo a nadie, es duro, pero sé que con Dios las cosas cambian", mencionó.

Enseguida, el seleccionado nacional imploró el perdón de su esposa, sobre todo por no haberla escuchado cuando lo único que ella buscaba era su bienestar. Asimismo, dijo que "no era él" cuando cometió sus errores: infidelidades con Pamela López, Chris Soifer y Rosángela Espinoza.

"Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosas que decías, pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo", agregó.