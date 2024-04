¡Qué fuerte! Ana Siucho explota contra usuaria que criticó las loncheras que le prepara a su hija

01/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Siucho, esposa de Edison Flores, se ha vuelto muy activa en redes sociales y cada día, sorprende a sus seguidores, al compartirles algunos detalles de su rutina. Ante el inicio del año escolar y el ingreso de su hija mayor al colegio, no dudó en publicar variedad de ideas para las loncheras de lo más pequeños de la casa.

Sin embargo, no imaginó que recibiría críticas de sus detractores que no vieron con buenos ojos el tipo de alimentos que le manda a su hija al colegio.

Responde a usuaria

Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, Ana compartió 3 opciones de loncheras saludables que puede llevar su pequeña hija al nido para alimentarse en su hora de recreo.

En este contenido, primero menciona una opción que lleva, pera picada, de verdura, brócoli, un huevo sancochado, pancito de molde y trigo atómico. En la segunda agrega: pan con mantequilla, chifles, manzana verde picada con mantequilla de maní y finalmente recomienda: rollos de jamón, palitos de ajonjolí, queso mozzarella y medio plátano.

Sin embargo, mientras que muchas madres apoyaron la iniciativa de Ana Siucho, una usuaria aseguró que dicha alternativa no es saludable: "Uhmm, en realidad no es saludable, hay muchos alimentos procesados ahí, y la fruta cortada pierde sus propiedades así se le ponga limón... en buena onda eh!", escribió la cibernauta.

Ante ello, la esposa del popular 'Oreja' Flores no se quedó callada u no dudó en responderle y defender sus ideas de loncheras que publicó en redes sociales.

"Gracias por tu comentario, pero Alba va a nido (3h 30 min) no a la Universidad. Tiene un solo recreo donde la idea es que coma algo ligero ya que está aprendiendo a tener rutinas. Antes de ir al nido toma desayuno y cuando vuelve almuerza ", escribió.

Tuvieron problemas para tener hijos

Durante una entrevista, Edison Flores reveló que cuando buscaba tener a su primer hijo, Ana Siucho tuvo algunas dificultades para concebir: "Se convirtió en una preocupación, intentábamos sin éxito y Ana me tranquilizaba diciendo que ella no tenía problemas, lo que me llevó a preocuparme por ser yo el factor", admitió. La travesía de Flores y Siucho refleja no solo los desafíos que enfrentaron juntos, sino también la fortaleza de su relación.

