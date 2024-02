Shirley Arica: Ministerio de Cultura se pronuncia tras denuncia de discriminación en discoteca de Punta Hermosa

Shirley Arica ha vuelto a estar en polémica desde hace unos días al denunciar que fue víctima de discriminación en una conocida discoteca de Punta Hermosa. Ante esto, el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado rechazando los maltratos hacia la modelo por parte de personal del local nocturno.

Mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Mincul hizo énfasis en que la 'Chica realidad' habría sido discriminada al referirse a ella con frases racistas, seguido de negarle el ingreso a la discoteca.

Por otro lado, indicaron que van a colaborar con la municipalidad del mencionado distrito para que existe una ordenanza municipal que prohíba el racismo en locales abiertos al público.

Finalmente, resaltaron que los locales nocturnos tienen prohibido discriminar al público. "Las discotecas son establecimientos comerciales abiertos al público, por lo tanto, se prohíbe la exclusión o impedimento de ingreso por color de piel, vestimenta, origen, condición socioeconómica u orientación sexual", concluyó.

Un conocido programa de espectáculos mostró las imágenes, donde se puede ver el tenso instante que se vivió porque el personal de seguridad, le impidió a la modelo, el ingreso a la discoteca. Por ello, Arica insistió en ingresar, pero le indicaron que la discoteca estaba llena en su totalidad.

"No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal, estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar. Han dejado entrar a todos mis amigos, menos a mí. A mi amigo le han dicho que es gay, y por eso no lo dejan pasar", sostuvo la exchica reality.