Ricardo Rondón rechazó formar parte de 'La casa de Magaly': "Agradezco la propuesta"

Después de convertirse en el ganador de la primera temporada de "El gran chef: famosos", Ricardo Rondón está en el ojo de varios programas que quieren tenerlo en sus filas y uno de ellos fue "La casa de Magaly", cuya producción lo contactó, pero tuvo que rechazar la propuesta debido a otros compromisos laborales.

El exconductor de "En boca de todos" brindó declaraciones a un conocido medio local, donde narró que había sido contactado por Patrick Llamo, quien es productor de Magaly.

"Nunca he tenido mayor acercamiento a Magaly. Me pareció muy cortés y generoso que llegue dicha propuesta y se lo agradezco... Sí, claro, Patrick (Llamo) me llamó. Si lo hace es porque Magaly lo sabe", contó a El Popular.