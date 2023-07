Angie Jibaja y su conmovedor pedido para ver a sus hijos: "Los extraño tanto"

La modelo Angie Jibaja ha sorprendido a todos sus seguidores con un pedido especial mediante sus redes sociales, y es que nuevamente ha pedido que la dejen ver a sus hijos, de quienes lleva separada desde el año 2020, año en el que perdió su custodia total.

La popular 'chica de los tatuajes' utilizó su cuenta de Instagram para recordar distintos momento junto a sus tres pequeños; así mostró imágenes de cuando estaba embarazada, además diversas fotos y videos de cuando sus hijos eran pequeños.

Asimismo, acompañó las instantáneas con un mensaje en el que expresa cuanto extraña a sus retoños.

"No sé cuanto tiempo más podré seguir soportando, no poder verlos o hablarles. Ellos me enseñaron el significado del verdadero amor. Los extraño tanto. Quiero verlos, abrazarlos, besarlos, verlos jugar, contemplarlos mientras duermen, escuchar sus risas, verlos a sus los ojos. Mi única familia", escribió al inicio de la publicación .

Seguido de eso, dio muestra de su fe citando a Dios y finalmente hizo un pedido a la justicia peruana, esto con la esperanza que la dejen ver a sus tres pequeños.

Hace algunos meses, la 'chinita' tomó la decisión de mudarse a Chile con su madre y allí, mediante una conexión en directo con el programa "Amor y fuego", pidió disculpas a su madre, con quien muchas veces había peleado deforma pública.

Por su lado, su madre también aprovechó para pedirle perdón a su hija por haberla descuida en varios momentos de su vida.

"No tengo nada que perdonarte, realmente el daño no me lo hizo a mi, se lo estuvo haciendo ella misma sin darse cuenta. Más bien yo le pido perdón porque quizá me faltó más valor y más fuerza para obligarla a que venga conmigo", respondió.