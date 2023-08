Marisol se reconcilió con su hijo tras echarlo de su casa: "Quiero que seas el mejor padre y esposo"

En medio de su presentación, la cantante Marisol tuvo un emotivo momento donde se reconcilió con su hijo, York Nuñez. Como se recuerda, la 'Faraona' confesó haberlo echado de casa por embarazar a su enamorada.

Como se recuerda, Marisol acaparó todas las portadas cuando reveló en un conocido podcast de YouTube que había echado a su hijo de casa al enterarse que embarazó a su pareja.

"Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora", contó.