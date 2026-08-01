Samahara confiesa qué pasó realmente con Shirley Arica y asegura: "Tiene un lugar en mi corazón"

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón rompió su silencio sobre el distanciamiento que mantiene con Shirley Arica y explicó cómo se deterioró una amistad que durante mucho tiempo parecía inquebrantable. La influencer aseguró que, pese a la polémica surgida en las últimas semanas, continúa sintiendo un profundo cariño por la modelo y espera que, en algún momento, ambas puedan conversar.

Samahara revela por qué terminó su amistad con Shirley

Durante una entrevista con Magaly Medina, Samahara reveló que todavía no ha tenido la oportunidad de reunirse con Shirley para aclarar lo ocurrido. Sin embargo, dejó en claro que no guarda resentimientos y que sigue considerándola una persona importante en su vida. Incluso admitió que el afecto hacia su examiga permanece intacto, a pesar de la distancia que hoy las separa.

Al explicar el origen del conflicto, la creadora de contenido señaló que las diferencias de personalidad terminaron pasando factura a la relación. Según comentó, ambas tienen un carácter fuerte y convicciones muy marcadas, por lo que siempre existió la posibilidad de que surgieran desacuerdos. Con el paso del tiempo, esas diferencias terminaron provocando un quiebre que, en cierta medida, ambas podían prever.

Asimismo, Samahara rechazó las versiones que la señalaron como desleal tras reunirse con Pablo Heredia y Ale Fuller. Explicó que nunca consideró inapropiado mantener una amistad con el actor argentino y sostuvo que la controversia se generó únicamente porque ese encuentro se hizo público. Por ello, descartó que haya existido una traición hacia Shirley Arica.

Finalmente, la influencer aclaró que el verdadero malestar de Shirley no habría estado relacionado con Pablo Heredia, sino con el hecho de no haber recibido una explicación previa sobre aquella reunión. Lejos de minimizar sus sentimientos, Samahara aseguró que comprende su reacción y reiteró que conserva un gran cariño por quien fue una de sus amigas más cercanas, dejando abierta la posibilidad de una futura reconciliación.