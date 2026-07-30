Fiscalía inicia diligencias tras detención de diputado Julián Pérez por presunta violencia contra una mujer

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un caso que involucra al diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, generó la intervención del Ministerio Público luego de su detención por una denuncia relacionada con presuntos hechos de violencia física y psicológica contra una mujer. La Fiscalía informó que inició acciones urgentes para esclarecer lo ocurrido.

Caso contra Julián Pérez continúa bajo investigación

La intervención policial ocurrió tras la denuncia presentada contra el legislador, quien fue trasladado a la comisaría de San Miguel mientras se desarrollan las primeras diligencias del caso. Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas relacionadas con los hechos denunciados.

La presunta víctima confirmó que ocurrió la agresión y señaló que el legislador ya era conocido por episodios similares. "Ha sido una agresión... eso está confirmado", indicó el allegado citado en el informe periodístico.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Polémica en el Congreso. El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, fue detenido por la Policía por una presunta agresión contra una mujer. El parlamentario enfrenta cuestionamientos debido a que se señala que tiene antecedentes por hechos... pic.twitter.com/ee6u8k7e06 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

El caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que la Fiscalía viene recopilando información y elementos que permitan establecer lo sucedido. La investigación continuará con las actuaciones correspondientes para evaluar la existencia de responsabilidades conforme avance el proceso.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar asumió las diligencias vinculadas al caso y dispuso acciones inmediatas luego de conocerse la detención del diputado. El Ministerio Público informó sobre sus labores mediante un pronunciamiento oficial.

Fiscalía realiza diligencias urgentes tras detención

Según la Fiscalía, las acciones se desarrollan en la comisaría de San Miguel con el objetivo de recabar elementos de convicción que ayuden a esclarecer los hechos denunciados y continuar con la investigación correspondiente.

"La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza diligencias urgentes tras la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica", publicó en redes sociales.

#LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza diligencias urgentes tras la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica.



Las acciones fiscales, que se desarrollan en... pic.twitter.com/2gyLWX4j3T — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026

El Ministerio Público señaló que las diligencias también están orientadas a garantizar la protección de la presunta agraviada y disponer las medidas legales que correspondan según los resultados obtenidos durante las investigaciones.

Las autoridades fiscales continúan con la recopilación de información necesaria para determinar las circunstancias del caso. La intervención de la Fiscalía forma parte del procedimiento aplicado ante denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El pronunciamiento fiscal marca el inicio de las acciones oficiales tras la detención del diputado Julián Pérez Mallqui, mientras se desarrollan las diligencias por la presunta violencia física y psicológica denunciada. El caso seguirá su curso conforme avancen las investigaciones de la Fiscalía.