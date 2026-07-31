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Romance en Miami

Popular influencer fue descubierta a los besos con futbolista que jugó el Mundial 2026

Una creadora de contenido y el destacado jugador fueron vistos juntos en Miami, donde protagonizaron imágenes a los besos que despertaron rumores de romance entre sus seguidores.

La pareja fue captada por medios internacionales.
La pareja fue captada por medios internacionales. (Composición Exitosa)

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 31/07/2026

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Una influencer argentina fue descubierta junto a João Félix, figura del fútbol portugués que participó del Mundial 2026, mientras ambos compartían un momento romántico en Miami. Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran a la pareja a los besos y generaron atención en redes sociales.

La influencer argentina y el delantero portugués fueron vistos durante sus vacaciones en Palm Beach, Miami, donde protagonizaron escenas de cercanía y afecto. Las fotografías fueron difundidas por la revista portuguesa Nuova Gente y rápidamente comenzaron a circular entre usuarios de redes sociales.

Las imágenes que vinculan a la influencer argentina con João Félix

El encuentro entre ambos ocurrió en un contexto de descanso tras la participación del futbolista en la temporada internacional. De acuerdo con la información publicada, João Félix e influencer argentina fueron fotografiados mientras se daban besos y compartían momentos juntos en una playa de Estados Unidos.

Las imágenes fueron publicadas inicialmente por la revista portuguesa Nova Gente, medio que mostró registros del futbolista y la creadora de contenido durante su estadía en Miami. La aparición de estas fotografías provocó comentarios entre seguidores del jugador y de la influencer.

Las fotos de la influencer Clari Cremaschi y Joao Félix a los besos en Miami. (Foto: @joaofelixenthu)
La revista sacó a la luz la posible relación.

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Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de una relación entre João Félix y la influencer argentina. La información difundida está relacionada con las imágenes obtenidas durante el encuentro y con la cercanía que ambos mostraron públicamente.

El futbolista portugués es reconocido por su trayectoria internacional y por haber formado parte de la selección de Portugal durante el Mundial 2026. Su vida personal suele generar interés debido a su presencia en clubes europeos y su exposición mediática.

La influencer Clari Cremaschi estaría en un romance con el futbolista Joao Félix. (Foto: clari_cremaschi/IG)
La influencer estaría en una relación.

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El vínculo que llamó la atención en redes sociales

La presencia de João Félix junto a una influencer argentina generó repercusión entre seguidores del deporte y del entretenimiento. Los usuarios comenzaron a compartir las imágenes y a comentar el encuentro, aunque ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre la situación.

La difusión del material ocurrió luego de que ambos fueran captados en una actitud cercana durante sus días de descanso. Las fotografías mostraron al jugador portugués y a la joven argentina compartiendo tiempo juntos en un espacio privado de vacaciones.

La noticia se suma a otras apariciones de futbolistas internacionales que suelen generar interés fuera de las canchas por sus relaciones personales y actividades durante sus períodos libres.

Estas imágenes fueron el elemento principal que relacionó a la influencer argentina con João Félix, debido a que ambos fueron captados juntos en Miami. El medio señaló que las escenas fueron registradas durante una jornada de descanso del futbolista portugués.

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