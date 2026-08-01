Jean Deza protagoniza escandalosa pelea callejera y todo queda grabado: ¿Cuál fue el motivo del altercado?

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Deza vuelve a estar en el centro de la polémica luego de protagonizar una pelea callejera en el Callao. El futbolista fue captado en medio de un altercado que quedó registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales, generando nuevamente cuestionamientos alrededor de su comportamiento fuera de las canchas.

¿Por qué se peleó Jean Deza?

Según reportó el portal Prensa Chalaca, el incidente ocurrió el viernes 31 de julio y habría comenzado tras un intercambio verbal entre el jugador y algunas personas de la zona. De acuerdo con los testimonios recogidos, la discusión fue aumentando de intensidad hasta terminar en una confrontación física.

Asimismo, vecinos del lugar señalaron que Deza se habría retirado inicialmente, pero minutos después habría regresado acompañado de otras personas para continuar con el enfrentamiento. La situación llamó la atención de los residentes, quienes registraron parte de lo ocurrido mientras el futbolista permanecía en la vía pública.

Hasta el momento, Jean Deza no se ha pronunciado sobre el incidente ni ha brindado una explicación sobre lo sucedido. El nuevo episodio se suma a las controversias que han marcado la trayectoria del exseleccionado nacional, quien en los últimos años ha protagonizado diversos momentos alejados de la actividad deportiva.

El historial de agresiones de Jean Deza

Jean Deza vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar una nueva controversia fuera de las canchas. El futbolista ha sido cuestionado en los últimos años por diversas acusaciones de presunta violencia contra algunas de sus exparejas, episodios que han generado críticas sobre su comportamiento personal.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2020, cuando Jossmery Toledo denunció al jugador por presunta violencia física y psicológica durante la relación que mantenían. La expolicía acudió a una comisaría para reportar lo sucedido y el caso tomó mayor notoriedad luego de ser difundido públicamente.

Tiempo después, otras exparejas también revelaron conflictos que habrían vivido con el futbolista. Shirley Arica contó que decidió alejarse de Deza tras un episodio de forcejeo durante una discusión, mientras que Viviana Castillo lo señaló por presuntas agresiones y amenazas, situaciones que fueron expuestas ante los medios de comunicación.

En enero de 2025, Gabriela Álava denunció a Jean Deza por una presunta agresión física ocurrida durante una celebración de Año Nuevo. Tras conocerse el caso, el club Juan Pablo II decidió separarlo del plantel mientras se evaluaba la situación. Ahora, una nueva pelea callejera vuelve a poner su nombre en medio de la polémica.

Es así que, la nueva pelea callejera protagonizada por Jean Deza vuelve a poner al futbolista bajo la mirada pública, debido a que se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado en los últimos años por denuncias y acusaciones de presuntas agresiones contra exparejas. Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado sobre este reciente incidente.