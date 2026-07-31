Niña sorprende a Karol G al pedirle cantar "Dai Dai" de Shakira en concierto: así reaccionó la 'Bichota'

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G se encuentra dando una de sus giras más ambiciosas por Estados Unidos y próximamente llegará con la misma al Perú. En una de sus más recientes presentaciones tuvo un incidente con una pequeña fanática, quien le pidió que cantara una canción de Shakira. El hecho generó una gran conmoción en redes sociales, debido a que, al parecer, la niña no estaba consciente de que estaba en un concierto de la 'Bichota' y no de la reina de las caderas.

Niña pide canción de Shakira a Karol G

Todo ocurrió en pleno concierto, cuando Karol G decidió bajar hacia el público para interactuar con sus fanáticos. En ese momento se acercó a una niña de aproximadamente 10 años que, al parecer, había ido acompañada de su madre. Sin pensar mucho, le preguntó: "¿Cuál es tu canción favorita?".

La niña, en medio de su inocencia, le respondió que su tema favorito del momento era el más reciente himno del Mundial 2026. "Dai Dai", le dijo, dejando sorprendida a la cantante de Medellín. Sin embargo, supo sobrellevar la situación y rápidamente tomó esta respuesta como un hecho anecdótico en su carrera musical, e incluso animó a la pequeña a cantar el tema de Shakira.

La pequeña empezó a cantar ante la mirada sorprendida de miles de fanáticos, quienes también la acompañaron, logrando entonar un tema ajeno al concierto, pero con una gran sonrisa en el rostro.

@billboardar 🎤 En pleno show, Karol G le preguntó a una niña cuál era su canción favorita. La respuesta sorprendió a todos: "DAI DAI", de Shakira. ♬ original sound - Billboard AR

Reacción en redes sociales

El video no tardó en hacerse viral y fue compartido por diversas cuentas de música en redes sociales. Los fanáticos también reaccionaron de manera divertida, y muchos destacaron el hecho de que la cantante colombiana no se haya sentido ofendida por el pedido de la pequeña fan; además, resaltaron el apoyo que hay para su colega musical que es el mismo país.

"Me encanta lo profesional que es Karol G, no se hizo problemas por cantar una canción de Shakira en su concierto", "Imagino que la mamá de la niña se quería morir después de esto", "Perfectamente podría ser yo cuando me llevan a un concierto que no me gusta", "Un aplauso para Karol, una colombiana apoyando a otra colombiana", expresaron en redes.

De esta manera, el inesperado episodio quedó como una de las anécdotas más comentadas de la gira de Karol G por Estados Unidos. Lejos de incomodarse, la artista reaccionó con naturalidad y convirtió el momento en una muestra de cercanía con sus seguidores, mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.