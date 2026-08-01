Magaly ignora nuevas indirectas de Jefferson Farfán y disfruta sus vacaciones: "Necesito unos días libres"

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina optó por mantenerse al margen de las nuevas provocaciones de Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista confirmara que la conductora terminó de pagar los 350 mil soles de reparación civil impuestos por la justicia. Mientras la noticia generó reacciones en redes sociales, la periodista prefirió enfocarse en sus vacaciones y evitar cualquier respuesta pública.

Lejos de alimentar una nueva polémica, la conductora de 'Magaly TV La Firme' continuó compartiendo imágenes de su viaje por Europa, donde disfruta de unos días de descanso junto a su esposo, Alfredo Zambrano. Desde Ibiza, España, mostró momentos de relajación en un yate y visitas a exclusivos restaurantes, dejando en evidencia que no tiene intención de pronunciarse sobre el tema.

En contraste, Jefferson Farfán volvió a referirse indirectamente al conflicto tras anunciar que recibió el pago total de la reparación civil. Además de confirmar que el proceso económico quedó concluido, el exseleccionado nacional publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una nueva provocación dirigida a la periodista, reavivando la conversación entre sus seguidores.

Magaly chotea a Farfán

Sin embargo, Magaly decidió no responder a esas publicaciones. En lugar de entrar nuevamente en un intercambio mediático, mantuvo el silencio y continuó disfrutando de sus vacaciones. Su actitud refleja un cambio frente a una disputa que durante varios meses ocupó titulares y generó constantes enfrentamientos entre ambas figuras públicas.

Magaly disfruta sus vacaciones por Europa

Días antes de viajar, la conductora explicó que necesitaba alejarse temporalmente de la televisión debido al desgaste acumulado por su intensa rutina laboral y por el proceso legal con Farfán. También adelantó que regresará con energías renovadas para retomar su programa, mientras el conflicto judicial parece haber llegado a su fin con el pago total de la reparación civil, aunque las diferencias entre ambos continúan generando atención pública.

"Estoy agotada de todo lo que hago y necesito tener unos días libres (...) Felizmente, tengo una comunidad que me brinda el apoyo más increíble que jamás hubiera podido imaginar. En este episodio con Farfán (cuando pedía que le pagara la indemnización por el juicio que le ganó y decía que fuera a barrer las calles), me demostraron que son mi fuerza y mi motor", declaró la 'Urraca' al Trome.

Con el pago de la reparación civil ya concretado, el proceso legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán quedó resuelto. No obstante, las publicaciones del exfutbolista mantienen vivo el interés del público, mientras la conductora apuesta por el silencio y aprovecha sus vacaciones antes de regresar a la televisión con una nueva temporada.