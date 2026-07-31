Jefferson Farfán revela que Magaly terminó de pagarle los 350 mil soles de reparación civil: "¿Estás asustada?"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a captar la atención en redes sociales al confirmar que Magaly Medina culminó el pago de los 350 mil soles correspondientes a la reparación civil impuesta por la justicia. El exfutbolista utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia, cerrando así uno de los procesos legales más mediáticos de los últimos años.

Farfán revela que Magaly le pago los 350 soles

El anuncio fue realizado mediante una publicación con un tono irónico, en la que dejó entrever que la conductora ya había abonado el monto total fijado por el Poder Judicial. De esta manera, el exseleccionado peruano confirmó el fin del cumplimiento económico derivado del juicio por violación a la intimidad agravada, proceso que enfrentó a ambas figuras públicas.

"Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm", escribió Farfán en sus rede sociales.

Recordemos que la reparación civil fue establecida luego de que la justicia determinara que la difusión de imágenes de Jefferson Farfán junto a Yahaira Plasencia dentro del departamento del exdeportista, ubicado en Miraflores, vulneró su derecho a la intimidad. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los enfrentamientos más comentados entre el exfutbolista y la periodista de espectáculos.

Asimismo, la publicación de Farfán también fue interpretada como una nueva indirecta hacia Magaly Medina, con quien mantiene una conocida rivalidad desde hace varios años. En las últimas semanas, el exjugador ya había cuestionado públicamente a la conductora por presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de su servicio comunitario, manteniendo vivo el enfrentamiento entre ambos.

Farfán celebra que Magaly le terminó de pagar

Magaly habló de sus pagos a Farfán

Cabe recordar que semanas atrás fue la propia Magaly Medina quien informó que había entregado una parte de la reparación civil, equivalente a 145 mil soles. En ese momento, también cuestionó que Farfán insistiera en recibir el dinero restante con rapidez, generando un nuevo intercambio de comentarios entre ambos.

Asimismo, en las últimas semanas han tenido enfrentamientos mediáticos debido a que Farfán estuvo pendiente de que Magaly cumpla su servicio comunitario. Incluso, el exfutbolista lanzó un reportaje documentando presuntas irregularidades, pero finalmente fue desestimado.

Con el pago de los 350 mil soles, el proceso de reparación civil llegó a su fin tras varios años de disputas judiciales. Sin embargo, todo apunta a que la rivalidad entre Jefferson Farfán y Magaly Medina seguirá vigente, pues ambos continúan protagonizando intercambios públicos que mantienen vivo su enfrentamiento mediático.