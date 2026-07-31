BTS decide no participar en los Grammys 2027: Esto fue la razón y respuesta del CEO ante la decisión

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia llegó como un golpe para los seguidores de BTS y para la propia Academia de la Grabación: el grupo surcoreano confirmó que no participará en los Grammy 2027. El anuncio fue realizado de manera simultánea por los siete integrantes a través de sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó sorpresa en la comunidad musical internacional.

El motivo detrás de la decisión

En su comunicado, BTS explicó que la decisión responde a la creación de una nueva categoría en los Grammy, denominada "Mejor Interpretación de Música Pop Asiática". Para la agrupación, esta división por región e idioma no refleja el carácter universal de la música y, por el contrario, limita la valoración de su trabajo.

"Hemos decidido no postular nuestra música a los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", señalaron.

El grupo aclaró que su más reciente álbum, ARIRANG, no será inscrito en ninguna categoría, pese a ser uno de los lanzamientos más esperados tras culminar el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Miembros de la boyband publicaron el anuncio en sus redes.

La respuesta del CEO de los Grammy

El CEO de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., lamentó la decisión de BTS pero defendió la creación de la nueva categoría, alegando que esta tenía el objetivo de diversificar y ampliar el alcance de la música asiática hacia el público general.

"Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Grammy este año, pero como creador musical entiendo y respeto su decisión", expresó.

Mason Jr. explicó que la categoría busca celebrar la diversidad y el crecimiento del pop asiático, incluyendo géneros como K-pop, J-pop y C-pop, y que competir en ella no excluye a los artistas de las categorías principales como Álbum del Año o Canción del Año.

Cabe señalar que BTS ha sido nominado en cinco ocasiones anteriores a los Grammy, aunque nunca logró llevarse el galardón. Su ausencia en la edición 2027 marca un quiebre en la relación con la Academia y ha generado reacciones encontradas: mientras algunos críticos consideran que la nueva categoría es un avance en representación, otros la ven como un "gueto" que limita a los artistas asiáticos.

La decisión también abre interrogantes sobre cómo otros grupos de K-pop y artistas asiáticos enfrentarán la nueva categoría y si seguirán el camino de BTS o aprovecharán el espacio para competir.

Así, su renuncia a participar en los Grammy 2027 no solo es un gesto de protesta, sino también un mensaje sobre la universalidad de la música y la necesidad de evitar divisiones culturales en premios globales. La respuesta de Mason Jr. intenta equilibrar la defensa institucional con el reconocimiento al impacto de la boyband, pero el debate sobre representación y equidad en la industria musical sigue latente.