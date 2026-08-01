Samahara revela que padece trastornos psiquiátricos y vive medicada: "Busco ayuda, lo hago por mis hijos"

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón decidió mostrar una faceta poco conocida de su vida al hablar con total sinceridad sobre el complejo proceso personal que atraviesa. La influencer reveló que actualmente recibe atención especializada para cuidar su salud mental y explicó que este camino de recuperación también ha cambiado la forma en la que enfrenta su presente y proyecta su futuro.

Durante su participación en el pódcast de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug explicó que, por ahora, no tiene interés en iniciar una nueva relación sentimental. Según comentó, considera que este es un momento para enfocarse completamente en sí misma, fortalecer su estabilidad emocional y brindar el mayor bienestar posible a sus hijos, quienes se han convertido en su principal motivación para seguir adelante.

¿Qué trastornos padece Samahara?

En ese contexto, Samahara sorprendió al revelar que fue diagnosticada con ansiedad, trastorno límite de la personalidad y depresión. Debido a estas condiciones, señaló que mantiene un tratamiento psiquiátrico permanente, toma medicación todos los días y recibe acompañamiento psicológico. Asimismo, indicó que sigue de manera estricta las recomendaciones de los especialistas que supervisan su proceso.

"Tengo ansiedad y tengo borderline, tomo pastillas todos los días. También tengo depresión (...) Estoy intentando sanar, estoy llevando mi tratamiento psiquiátrico, estoy buscando ayuda psicológica, pensando en mí y mis hijos", expresó.

La creadora de contenido explicó que buscar ayuda profesional fue una decisión importante para recuperar el equilibrio en su vida. También dejó en claro que su prioridad es sanar emocionalmente antes de pensar en otros aspectos personales. Por ello, afirmó que actualmente dedica su tiempo y energía a fortalecer su bienestar y a construir un entorno saludable para sus pequeños.

Además, recordó que uno de los momentos más difíciles que enfrentó fue el quiebre de su familia, experiencia que durante mucho tiempo interpretó como un fracaso personal. Sin embargo, aseguró que hoy observa esa etapa desde una perspectiva distinta y entiende que aún debe sanar heridas de la infancia para seguir evolucionando.

"Fracasar en mi familia fue duro, yo lo vi como un fracaso en un momento", reconoció Samahara, aunque Magaly consideró que no tener una familia tradicional no necesariamente significa haber fracasado.

Con estas confesiones, Samahara Lobatón abrió una conversación sobre la importancia de cuidar la salud mental y buscar ayuda cuando resulta necesaria. La influencer sostuvo que su mayor objetivo es convertirse en una mejor versión de sí misma para ofrecer a sus hijos una madre emocionalmente estable y preparada para acompañarlos en cada etapa de sus vidas.