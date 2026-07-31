Actor de Hollywood niega nuevas acusaciones de agresión sexual a menores de edad

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor y cantante estadounidense Jared Leto negó las acusaciones de agresión y acoso sexual presentadas por diez mujeres en un nuevo documental difundido por la BBC. Las denunciantes aseguran que los presuntos abusos habrían ocurrido entre los años 2002 y 2016.

BBC revela nuevos testimonios

Según la investigación de la cadena británica, cuatro mujeres denunciaron en el documental "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood" presuntos hechos de carácter sexual ocurridos entre 2002 y 2016.

Una de las denunciantes afirmó que fue víctima de una agresión sexual por parte del actor en un motel cuando tenía 17 años. Otra señaló que Leto la habría amenazado con atacarla sexualmente cuando tenía 19 años.

Un tercer testimonio señala que una mujer habría mantenido relaciones sexuales con el artista cuando tenía 17 años en California, un estado donde la edad legal de consentimiento es de 18 años, según la información difundida por la cadena británica.

La cuarta denunciante afirma que el actor la manipuló cuando tenía 16 años y que abusó de su condición de celebridad al realizarle reiteradas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito

Leto rechaza acusaciones

El actor Jared Leto declaró a la revista estadounidense Gente, donde negó las denuncias de agresión sexual realizadas por cuatro mujeres que aseguran haber sido víctimas de presuntos abusos cuando eran adolescentes, según el documental difundido por la BBC .

"Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", afirmó el intérprete de 30 Seconds to Mars

Cuatro mujeres acusan al actor y músico estadounidense Jared Leto de haberlas agredido sexualmente y presionado a través de mensajes y llamadas con conducta inapropiada cuando eran menores de edad#Canal24horas pic.twitter.com/rpKvAD976b — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 30, 2026

Más testimonios contra el actor

Además de las cuatro denuncias principales, otras mujeres señalaron presuntos comportamientos inapropiados por parte de Jared Leto. Algunas afirmaron haber recibido llamadas con contenido sexual cuando eran más jóvenes, mientras otra relató un supuesto incidente ocurrido cuando tenía 14 años durante un festival musical.

Las diez mujeres que aparecen en el documental aseguran haber tenido contacto con Jared Leto cuando tenía entre 30 y 40 años. Una de las denunciantes afirmó que los hechos ocurrieron durante años sin consecuencias para el artista.

La BBC indicó que verificó parte de los testimonios mediante entrevistas con familiares y amigos de las denunciantes. Además, la cadena señaló que revisó fotografías y mensajes que, según su investigación, respaldarían algunos de los relatos.

Las acusaciones contra Jared Leto han generado una nueva controversia en torno al actor, quien niega los señalamientos en su contra. Mientras la BBC sostiene que investigó los testimonios, el caso continúa generando repercusión pública.