Samahara Lobatón postea frases emotivas luego de terminar con 'Youna': "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde"

Samahara Lobatón vuelve a utilizar sus redes sociales para postear videos con frases que serian indirectas sobre el fin de su relación sentimental con el papá de su hija, 'Youna'.

La segunda hija de Melissa Klug anunció que dio por terminada su relación con 'Youna'. Mediante sus redes sociales, la influencer pidió respeto por la situación y de esa misma forma, que se eviten todo tipo de especulaciones.

"Hoy he dada por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen por tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida", se lee en el comunicado de la influencer.