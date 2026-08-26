Samahara Lobatón SE RETIRA de reality internacional tras enfrentamiento con su expareja

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La creadora de contenido Samahara Lobatón abandonó el reality internacional 'La Prisión de Destino 2' luego de protagonizar una acalorada discusión con su expareja y padre de su hija, Youna.

Samahara Lobatón abandonó el reality por discusión con Youna

Tras tres días de competencia en el reality ubicado en Miami, Estados Unidos, la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón se retiró del programa por un tenso momento junto al padre de su hija mayor, Youna en 'La Prisión de Destino 2', luego de un intercambio de acusaciones que terminó afectando su permanencia.

Un nuevo conflicto entre Samahara Lobatón y Youna generó polémica en 'La Prisión de Destino 2'. Los peruanos protagonizaron un enfrentamiento que comenzó luego de que ambos salieran de la piscina y se dirigieran al interior de la vivienda para conversar y aclarar algunos temas pendientes.

Durante el intercambio, la exparticipante de 'La granja VIP Perú' le pidió a su expareja que enviara un mensaje dirigido a los usuarios, con el objetivo de solicitarles que dejaran de insultarlos a raíz de la situación que ambos estaban protagonizando dentro del reality.

Sin embargo, Youna se negó a realizar dicha petición y cuestionó la actitud de Samahara frente a los comentarios que reciben en redes sociales.

Ausencia de Samahara en el programa

El enfrentamiento fue subiendo de tono y terminó afectando a Samahara Lobatón, quien tomó la decisión de alejarse de la situación. La influencer manifestó que prefería retirarse de la vivienda donde se desarrolla el reality para evitar que el conflicto.

Por medio de un video difundido en redes sociales, se ve a un integrante de la producción del programa anunciando la salida de un integrante que no se adaptaba al sistema de competencia que maneja el reality.

"Como ustedes pudieron ver, ya hay una nueva eliminada, ya fue eliminada, ella decidió irse porque no aguantó la prisión. Esta prisión es para gente que esté preparado mentalmente y en este momento, igual como se lo dije a ella en su momento, si siente que no se siente cómoda con las reglas de esta prisión, pueden hacer lo mismo que ella, se les busca su maleta y se retiran", enfatizó un seguridad del reality el video difundido.

Finalmente, el enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Youna se convirtió en uno de los momentos de mayor tensión dentro de la competencia, al punto que la creadora de contenido optara por retirarse del reality internacional.