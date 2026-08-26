Jean Paul Gabuteau presenta a su "nuevo bebé" luego de que Silvia Cornejo celebre su baby shower sola

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Gabuteau volvió a generar comentarios en redes sociales luego de reaparecer públicamente en medio de una etapa marcada por cambios en su vida personal. Su reciente publicación llamó especialmente la atención porque ocurrió después del distanciamiento de Silvia Cornejo, quien celebró la llegada de su segundo hijo rodeada de sus seres queridos.

El "nuevo bebé" de Jean Paul Gabuteau

La reaparición del empresario y músico se produjo poco después del baby shower de Silvia Cornejo, una celebración que estuvo marcada por su ausencia. La modelo compartió imágenes del encuentro y mostró que pasó este momento especial acompañada por familiares y amigos, mientras Gabuteau permaneció alejado de la exposición pública tras las recientes controversias.

Fue entonces cuando Jean Paul sorprendió a sus seguidores al presentar a su llamado "nuevo bebé". Lejos de tratarse de una persona, el empresario mostró con entusiasmo un lujoso automóvil que acaba de adquirir. La publicación rápidamente despertó interés, sobre todo por el particular momento en que decidió compartir esta nueva adquisición con sus seguidores.

Por su parte, Silvia Cornejo vivió una jornada significativa antes del nacimiento de su pequeño. La exreina de belleza compartió fotografías y videos de la reunión, además de agradecer el cariño recibido durante esta etapa. Su celebración reunió a personas cercanas, quienes estuvieron presentes para acompañarla en un momento que representa un importante cambio en su vida.

El nuevo bebé de Jean Paul Gabuteau

Silvia Cornejo confirma ruptura con Jean Paul

Silvia Cornejo confirmó el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau luego de que el empresario fuera nuevamente captado en una situación comprometedora con otra mujer. La conductora también decidió despejar las especulaciones sobre su embarazo y reveló que actualmente tiene seis meses de gestación de su segundo hijo con el empresario.

La decisión de separación de Cornejo se produjo después de la difusión de imágenes en las que Gabuteau aparece besando y despidiéndose cariñosamente de Analía Jiménez, su expareja. Las escenas fueron difundidas en un programa de espectáculos del mediodía y generaron una nueva polémica alrededor de la relación, especialmente porque la conductora y el músico todavía mantenían un vínculo sentimental.

Ante esta situación, Silvia Cornejo aseguró que esta vez decidió poner punto final a su historia con Jean Paul. Aunque ambos esperan a su segundo hijo, la presentadora dejó claro que el embarazo no representa un impedimento para tomar distancia y cerrar una etapa que, según sus declaraciones, ya le había generado varias decepciones.

"Sí, estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos", declaró para 'A&F'.

Es así que, la reaparición de Jean Paul Gabuteau llega en un momento de alta atención sobre su vida personal. Mientras Silvia Cornejo afronta una nueva etapa tras el fin de su relación y celebra la llegada de su bebé junto a sus seres queridos, el empresario decidió mantenerse al margen y mostrar públicamente un nuevo motivo de alegría.