Tini rompe relación laboral con su padre tras 15 años y destapa polémica por el manejo de su patrimonio

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tini Stoessel atraviesa un momento decisivo en su carrera luego de poner fin a la relación laboral que mantuvo durante aproximadamente 15 años con su padre, Alejandro Stoessel. La separación profesional habría dado paso a una auditoría que puso bajo la lupa el manejo de sus contratos, ingresos y derechos económicos vinculados con su carrera artística, ya que hay rumores de un desbalance y otros hechos presuntamente poco éticos.

Tini y su padre rompen relación

Según los resultados difundidos sobre esta revisión, uno de los principales hallazgos es que los derechos económicos derivados de la actividad artística y de la imagen de Tini estarían vinculados a distintas sociedades argentinas y extranjeras en las que la cantante no tendría participación accionaria. Es decir, pese a ser la protagonista de los proyectos, no tendría control directo sobre ese patrimonio.

La situación también alcanzaría los ingresos generados por sus trabajos musicales. De acuerdo con la información difundida, la intérprete de 'Fresa' habría facturado de manera esporádica por servicios artísticos y, en algunos casos, por pedido de su padre. Mientras tanto, las sociedades relacionadas con distintos acuerdos habrían concentrado los ingresos obtenidos por las actividades profesionales de la cantante.

Además, la auditoría habría permitido establecer que Alejandro Stoessel estuvo durante años al frente de la estructura contable, jurídica y societaria relacionada con la carrera de su hija. Él se encargaba de negociar y firmar compromisos, tanto en representación de Tini como mediante empresas de las que sería socio principal o único, tomando decisiones vinculadas con el dinero generado.

¿A cuánto asciende la fortuna de Tini?

Otro punto que generó preocupación está relacionado con el acceso de la cantante a las cuentas de estas compañías. Según lo difundido, Tini no figuraría como autorizada para realizar movimientos bancarios en ellas, mientras que su padre sí habría tenido esa posibilidad. Recién en junio de 2026, con intervención de sus abogados, habría conseguido acceder directamente a una cuenta de su exclusiva titularidad.

Asimismo, la revisión habría detectado que no existen contratos que garanticen a Tini una participación directa en determinadas ganancias futuras, incluidos ingresos vinculados con próximos proyectos discográficos. La artista tampoco habría cedido voluntariamente sus derechos de imagen, comerciales o creativos, pese a haber firmado documentos relacionados con algunas empresas contratantes por confianza en quienes administraban su carrera.

Ante este panorama, Tini y Alejandro mantienen actualmente una negociación para reorganizar el manejo de su patrimonio y cerrar definitivamente la etapa profesional que compartieron. En el entorno de la cantante existiría, además, preocupación por la posibilidad de que una revisión más profunda encuentre eventuales irregularidades teniendo en cuenta que su patrimonio podría alcanzar los 70 millones de dólares .

Mientras intenta recuperar el control sobre los frutos económicos de su trabajo, Tini no ha detenido su carrera. La cantante continúa con FUTTTURA y tiene programadas presentaciones en México, Argentina, otros países de Latinoamérica y Europa.