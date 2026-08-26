Actriz de Harry Potter se casa y luce un dije con el diente de su perro en lugar del clásico anillo de bodas

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Evanna Lynch, la recordada actriz de Harry Potter, acaba de dar el sí junto a Denis Skinner en una boda que tuvo varios detalles fuera de lo común. Entre todos ellos, uno llamó especialmente la atención: La actriz reemplazó el tradicional anillo de bodas por un dije que tiene el diente de su querido perro.

Historia de Evanna Lynch y Denis Skinner

Todo comenzó en 2021, cuando Evanna Lynch regresaba a su casa después de una clase de aro aéreo en Camden, Londres. En el camino pasó frente a un bar de temática tropical y decidió entrar. Allí conoció a Denis Skinner, quien en ese momento trabajaba como bartender.

La actriz quedó sorprendida por su particular apariencia y, según contó, incluso intentó acercarse a él coqueteando con su perro. Sin embargo, su estrategia no funcionó como esperaba.

Finalmente, un amigo de Denis le contó lo que estaba pasando y poco después el francés no lo pensó dos veces y le mandó a Evanna una nota con su número de celular.

La relación avanzó con el tiempo y, en 2023, ambos tuvieron una fuerte discusión sobre el rumbo que estaba tomando su relación. La conversación terminó de una manera inesperada: Denis le pidió matrimonio.

"¡Qué manera tan terrible de pedir matrimonio!", respondió Evanna. Sin embargo, después de que bajara la tensión, dejó clara su respuesta: "Si se hace bien, claro que sí".

Un diente de perro en lugar del anillo

Después llegó la elección de la fecha de matrimonio. Evanna consultó a un astrólogo védico y ambos querían evitar que la boda coincidiera con un eclipse solar.

Primero eligieron el 22 de agosto, pero el lugar que querían, el histórico Wilton's Music Hall, ya estaba reservado. Por eso finalmente se casaron el 21 de agosto.

El escenario también tenía un significado especial para la actriz, pues años antes había participado allí en un evento de narración de historias. Para su gran día, Evanna apostó por un vestido de estilo clásico, con una falda amplia y vaporosa, un corsé y un velo de perlas.

Denis, por su parte, dejó de lado la idea de usar un traje morado inspirado en el Joker y finalmente llevó un traje verde de tela aterciopelada. Y cuando parecía que ya no podía haber un detalle más particular, Evanna reveló el que terminó robándose toda la atención.

En lugar de regalarle un anillo a su esposo, le entregó un collar con un dije que contenía el diente de su querido perro, que se le había caído recientemente. Denis, eso sí, comenzó a usar el anillo después del compromiso.

Así, Evanna Lynch y Denis Skinner sellaron su historia de amor con una boda muy personal y alejada de lo tradicional. La actriz de Harry Potter sorprendió especialmente al llevar un dije con el diente de su perro en lugar del clásico anillo de bodas, un detalle que hizo de la celebración algo muy especial.