Tepha Loza revela que excompañeros de 'Esto es Guerra' no la apoyaron tras muerte de su madre: "Ni un mensaje"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tepha Loza se presentó recientemente en el podcast 'Nadie Sabe' y abordó uno de los momentos más difíciles que le tocó afrontar en la vida como lo es la muerte de su madre. Acerca de ello impactó al revelar que sus excompañeros de 'Esto es Guerra' no la apoyaron tras dicho proceso.

Tepha Loza impacta con confesión sobre apoyo de compañeros de EEG

En el espacio digital, la influencer dio a conocer el detalle que marcó la percepción sobre las amistades que había realizado en el reality de competencia de América Televisión afirmó que no recibió "ni un solo mensaje" de las personas con las que compartió centro de labores.

Esta confesión de la hermana de Melissa Loza sorprendió a los conductores del programa Giancarlo Cossio, Varo Vargas y Aída Martínez debido a que ella esperaba que por lo mínimo sus excompañeros tuvieran un gesto de amabilidad con ella por las temporadas que compartieron por varios años.

Sin embargo, eso nunca sucedió y en su narración inclusive nombró cuáles de los integrantes del proyecto televisivo fueron quienes no se solidarizaron tras el deceso de su progenitora e incluso trajo a la memoria que en su entorno de trabajo sintió ausencia de apoyo para afrontar la citada situación.

"Pasé un momento complicado con lo que pasó con mi mamá y nadie me escribió ni un mensaje. No es por nada, pero yo compartó bastante con Paloma Fiuza, Ducelia, muchísimos de ahí, Elías Montalvo, hasta mi mismo productor y ni un solo mensaje. Ahí se ve realmente cuando hay amistad", relató la ex chica reality.

"En ese mundo no hay amistad"

De forma inmediata, al recordar el episodio adverso, Loza aseguró que en el mundo de los realities "no hay amistad" señalando que eso lo puede constatar porque lo ha vivido en carne propia y porque lo sabe.

"Estimo a muchos sí, pero hasta ahí no más ¿no?, les guardo un respeto o un cariño por lo que compartí en pantallas (...) en ese momento que fue el más fuerte de toda mi vida o sea en verdad nadie estuvo presente", sentenció.

En la más reciente edición del podcast 'Nadie Sabe', la influencer Tepha Loza impactó a más de uno al confesar que tras el fallecimiento de su madre, sus excompañeros de Esto es Guerra no le brindaron su apoyo e inclusive no le escribieron ningún mensaje en uno de los momentos más difíciles que atravesó durante su vida.