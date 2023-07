Samahara Lobatón sobre pelea legal entre Melissa y Jefferson: "Los quiero mucho a ambos"

Samahara Lobatón, quien en las últimas semanas se ha visto envuelta en escándalos tras su ruptura con Youna, fue consultada por un programa de espectáculos sobre lo que piensa de las demandas que tienen su madre Melissa Klug y Jefferson Farfán.

La influencer fue consultada sobre el tema y confesó que le resulta incómodo, por lo que espera que se pueda solucionar lo antes posible y de la mejor manera.

Asimismo, expresó que siente mucho amor tanto por tu madre y por el exfutbolista de Alianza Lima.

Por otro lado, Samahara no pudo evitar ser consultada sobre su reciente ruptura con el padre de su hija Youna, y al respecto, dijo que prefiere evitar polémicas.

"Estoy en paz, estoy feliz. Estar con Xianna me da mucho confort en mi vida. Mi vida ya está por otro lado, nada de indirectas. Si subo alguna frase, es porque me gusta", concluyó.

La expareja de 'Youna' no dudó en explicar para las cámaras de un programa, que fue "un malentendido" el no haber saludado a su mamá cuando sus hermanas y personalidades de la farándula peruana lo habían hecho al enterarse de la gestación de "La Blanca de Chucuito".

"Yo juré que era un post de esos que se comparten y todos me dicen: 'ay no has saludado a tu mamá, solo a Jesús', pero yo pensé que era compartido", aseveró.