¡No se separan! Samahara Lobatón revela que vivirá al costado de la casa de Melissa Klug

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, realizó un recorrido por su departamento y confesó que su nueva vivienda queda muy cerca a la casa de su madre.

Tras su separación del barbero Youna, la influencer ha iniciado una nueva etapa de su vida desde cero. Por ello, las cámaras de 'América Hoy' llegaron hasta su nuevo 'depa' para conocer cómo está decorando su hogar.

En medio del recorrido, la hermana de Melissa Lobatón contó que su mamá vive en la misma calle que ella, por lo que siempre la tendrá muy cerca para poder encontrarse.

Sin embargo, la creadora de contenido reveló que Melissa Klug no es la única que vive muy cerca a su vivienda pues su abuelita también vive en la misma zona.

Como se recuerda, el fin de la relación con Youna fue una polémica que duró varios días en el mundo del espectáculo peruano. Entre acusaciones de infidelidad y agresiones, la pareja decidió ponerle fin a su relación y continuar con su vínculo únicamente como padres.

"Me apena muchísimo ver a un hombre en la posición de víctima cuando no la tiene, él acaso no se acuerda todo lo que me hizo. Él se cree muy vivo hablándole a mujeres, cuántas veces él me sacó la vuelta, cuando he hecho algo lo hice soltera", manifestó la influencer.