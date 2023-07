Melissa Klug: ¿Cuál es el misterioso vínculo que la ha unido a Yaco Eskenazi durante tantos años?

11/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug, reconocida empresaria e influencer, y Yaco Eskenazi, destacado presentador de televisión peruana, han sorprendido al revelar un vínculo que los une desde hace varios años. Aunque ambos personajes son conocidos por sus carreras en el espectáculo, pocos sabían que compartían una conexión previa.

¿Qué vínculo los une?

La revelación se llevó a cabo durante la participación de Melissa Klug en "Mi mamá cocina mejor que la tuya", conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La empresaria fue invitada al popular programa tras anunciar su embarazo, y durante su visita, se desveló que ella y el esposo de Natalie Vértiz se conocían desde su juventud, ya que eran vecinos y solían frecuentarse.

Ethel Pozo aprovechó la oportunidad para indagar sobre el origen de su cercanía y si Yaco Eskenazi estaba al tanto de la existencia de la "mujer guapa" que era Melissa Klug.

El presentador confirmó que conocía a Melissa Klug y compartió detalles de su relación pasada: "Sí sabía (que vivía en Chucuito), pero en esa época estaba fuera de mi alcance, yo era un piraña, cero, con peinado honguito. No pasaba nada. Yo era un enclenque prácticamente", afirmó, entre risas.

¿Por qué Melissa Klug no cocina?

En su aparición en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", Melissa Klug sorprendió al revelar que sus habilidades culinarias no son precisamente destacables, a pesar de su experiencia como empresaria.

"Yo no cocino nada, mis hijos dicen que la comida que mejor me sale es la sopa que viene en sobre", contó la novia de Jesús Barco sorprendiendo a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

La madre de Samahara Lobatón también compartió las razones principales por las cuales no le gusta cocinar y por qué prefiere dedicarse a las labores de limpieza en su hogar.

"Es que no me gusta cocinar, no me gusta tener el olor del ajo y las cebollas en los dedos. Yo prefiero limpiar que meterme a la cocina", contó Melissa Klug.

Al hablar de su participación en el programa de América TV junto a su madre, Melissa Klug expresó: "Mi mamá y yo somos un gran equipo, pero no me ayudó mucho en la cocina. Igual, ella no sabe cocinar, quien siempre cocinó en casa fue mi abuelita".

La revelación de este vínculo entre Melissa Klug y Yaco Eskenazi ha causado asombro y despertado la curiosidad entre sus seguidores, quienes ahora tienen una mejor comprensión de la conexión que comparten estos dos reconocidos personajes en la televisión peruana.