¿Será un 'Good Time'? Karen Dejo se luce con nuevo galán pakistaní en las calles de Miami

Karen Dejo vuelve a ser el centro de atención de la farándula nacional tras ser ampayada en distintas situaciones con un misterioso galán pakistaní en las calles de Miami, según las cámaras de 'Magaly TV: La Firme'.

Recordemos que durante una fiesta de año nuevo, la exbailarina fue también vista con otro hombre con quien se besaba durante su viaje a Punta Cana, pero no se logró identificar de quién se trataría. Sin embargo, esta vez, en la última edición del programa de espectáculos se reveló que el actual chico que estaría pretendiendo a la modelo se llamaría Shahid Khan.

Según la información obtenida por los 'urracos', el pakistaní sería un corredor inmobiliario dedicado a los bienes raíces en Quebec (Canadá) y se lució con Karen muy cariñoso, caminando de la mano, tomándose fotos y almorzando juntos.

Además, Magaly Medina reveló que Shahid se hospedó con la popular 'Sabrosura' en el hotel Miami South Beach de 270 dólares la noche.

Khan es bastante activo en sus redes sociales e incluso grabó un video de la chica reality en la playa. Sin embargo, la romántica estadía solo duró una semana y Karen arribó al Perú en la madrugada de este 14 de febrero, así que está por saberse si esta relación se volverá más seria o ya habrá llegado a su fin debido a la distancia.

Asimismo, quien sería el nuevo pretendiente de la modelo peruana no duda en subir algunas imágenes de su pequeño niño, de alrededor de 3 años de edad.

La modelo Karen Dejo reapareció en la nueva temporada de "Esto es guerra" y respondió a las personas que la critican por seguir siendo parte del reality a pesar de su edad, asegurando que lo hacen por envidia, ya que muchos quisieran estar en su lugar.

"El programa siempre está renovándose, siempre se le está dando algo diferente al público y se ve en los resultados. En cuanto a las críticas, pues no me importa, yo sigo trabajando, aunque hablen, no estoy pendiente de lo que diga alguna gente. Este es mi trabajo y seguro que muchos quieren mi puesto".