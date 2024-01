¡Ampay! Karen Dejo es captada besando a misterioso galán en Punta Cana ¿De quién se trata?

Karen Dejo se encuentra bastante alejada de la televisión peruana tras estar enfocada en sus proyectos personales; sin embargo, fue recientemente captada besando a un misterioso galán durante su viaje a Punta Cana ¿Quién es?

La bailarina peruana utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes en las que aparece con su grupo de amigos disfrutando de las exóticas y paradisiacas tierras de República Dominicana; sin embargo, fue expuesta por las 'ratujas' de Samuel Suárez, quienes la captaron en una situación cariñosa con un misterioso hombre.

En la más reciente edición de 'Todo Se Filtra', se emitió un informe en el que se observa a Karen Dejo en plena juerga, llamando enormemente la atención al besar de forma inesperada a un joven con quien habría estado bailando durante toda la noche de Año Nuevo.

Dicho espacio farandulero tituló el reciente ampay como 'Apasionados. Karen Dejo arranca el 2024 con nuevo amor'. A ello, el periodista de espectáculos le añadió un 'afilado' comentario: "No estaba con su amigo mágico, estaba con otro mágico.

Es importante recalcar que, hasta el momento, se desconoce la identidad del joven que apareció junto a la exintegrante de 'Esto Es Guerra'. Además, ella no se ha pronunciando sobre si actualmente tendría una nueva relación amorosa.

Hace algún tiempo, la influencer de 43 años comentó que le gustaría formar parte del programa conducido por Marcelo Tinelli. Así pues, reveló que en 2008, en Argentina quisieron contar con su presencia.

"A mí me llamaron para su reality en el 2008 cuando conducía Sábados tropicales. No me acuerdo si fue un año antes o después, pero iban a ser participantes internacionales y estaban contando con Perú", señaló.