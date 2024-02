¿Será mamá? Alondra García sorprende con su respuesta a Verónica Linares: "Ya no eres tú solita"

Alondra García Miró estrenó el programa 'La Linares', puesto que fue la primera invitada en este espacio que ahora se transmite en Canal N. Durante su conversación con Verónica Linares tocaron diversos temas, entre ellos, el de la maternidad. Como se sabe, la modelo tuvo una larga relación con Paolo Guerrero y, durante todo ese tiempo, no se animó a ser mamá. Ahora que disfruta de una linda relación con el empresario Francisco Moreno, ¿habrá cambiado de opinión?

En medio de esta charla, la influencer fue consultada si está en sus planes ser mamá este 2024 o si tiene otros proyectos que priorizará este año.

La también influencer, Alondra García, contó que la maternidad sí está en sus planes, puesto que se imagina teniendo un bebé, pero aclaró que por el momento quiere enfocarse en otras cosas.

"No ahorita estoy bien así, pero en algún momento sí (...) Es algo mío (Yo sí quiero ser mamá). Me da miedo porque escucho todo lo que implica, pero también he escuchado que es un amor. Sí me imagino siendo mamá", respondió cuando fue consultada por Verónica Linares.