"Tengo que aceptar tu partida aunque se me parta el alma": Esposa de Tongo se despide de cantante con un sentido mensaje

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La excantante de cumbia Gladys Lupinta, esposa del querido "Tongo", utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle unas palabras de despedida al artista tras confirmarse que la noche de este viernes 10 de marzo falleció en el Hospital Arzobispo Loayza.

La pareja de esposos llevaba casada más de 30 años y fruto de ese matrimonio tuvieron 7 hijos. Una de ellos trabaja en la NASA y otra estudia en el Conservatoria Nacional de Música.

Como se sabe, Tongo ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a fines a diciembre del año pasado. Ello debido a que su estado de salud se encontraba bastante deteriorado pues, además de su insuficiencia renal, padecía de cáncer y diabetes, según informaron sus familiares en ese momento.

La situación del artista se fue complicando aún más y el 1 de marzo tuvo que ser trasladado para que lo dialicen al Hospital Arzobispo Loayza, lugar donde finalmente falleció alrededor de las 7:00pm.

Gladys Lupinta compartió fotografías de su juventud junto a Tongo, acompañadas con un sentido mensaje de despedida.

"Para siempre en mi corazón adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida, aunque se me parta el alma, descansa en paz esposo mío Abelardo Gutiérrez Alanya TONGO", escribió en su cuenta de Facebook.

Esposa de Tongo se pronuncia

Salud de Tongo

Esta no es la primera vez que la excantante de cumbia se pronuncia respecto a la salud de su esposo. En diciembre del año pasado ya había compartido un video en el que pedía a todos sus seguidores que rezando por la salud de Tongo.

Fue ahí cuando el público del cantante se enteró de la complicada situación que venía atravesando, ya que Lupinta explicó que las enfermedades de su esposo impedían que su estado de salud mejore.

"Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir", compartió en ese momento.

La lamentable muerte de Tongo ha conmovido no tan solo a su esposa, sino también a sus seguidores que no han dudado en compartir mensajes de despida en sus redes sociales. Sin lugar a dudas, el artista será recordado por muchos.