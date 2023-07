¡No se esconden! Onelia presenta a Mario Irivarren como su nueva pareja

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, la modelo Onelia Molina celebró su cumpleaños al lado de su familia; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición de Mario Irivarren, quien fue presentado como su nueva pareja.

Ya no se ocultan

Durante la reunión, lo que más llamó la atención fue que el ex de Vania Bludau soprendió a los presentes al tener diferentes gestos románticos con Onelia Molina.

No obstante, parece que la presencia del integrante de 'Esto es guerra' no fue bien recibida por algunos miembros del hogar de la modelo pues, las cámaras del programa ''Amor y Fuego'' estuvieron presentes y notaron que la relación entre el chico reality y la abuela de Onelia no era muy cercana.

Abuela de Onelia no lo pasa

Luego de las preguntas hechas por el reportero del programa de espectáculos, se pudo observar que la relación entre la matriarca de la familia de la modelo y Mario fue breve y muy superficial.

"¿Qué tal? ¿Ya conocieron a Marito? ¿Qué tal les ha caído, Marito?", preguntó el reportero a la abuela de Onelia.

Ante dicha pregunta, la señora respondió de forma muy precisa, dejando perpleja a la misma influencer.

"Ya. No, no me ha caído tan bien ah", dijo la abuela de la participante de ''Esto es Guerra'.

Asimismo, su madre prefirió no tocar el tema y respondió con un tajante ''No lo sé''.

Mario habló de la relación entre Alondra y Guerrero

Luego de un mes de haber culminado su relación con Alondra García Miró, se confirmó que la modelo inició sus salidas con el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero.

Sin duda, la noticia de que estas dos figuras públicas iniciaron un romance se volvió un escándalo que, según afirma Irivarren, no generó que se sienta 'atrasado' por el número 9 de Perú.

"Me rompo el pie, y para rematar, en ese entonces yo estaba con Alondra y ella termina conmigo (...) En realidad siempre decían como que me hubiesen atrasado, pero Alondra terminó conmigo la primera semana de noviembre y luego, ya por diciembre, cuando ya conmigo ni hablaba, estuvo con Paolo", reveló el exintegrante de ''Esto es guerra''.

De esta manera, quedó en evidencia que a pesar de que llevan saliendo varios meses, la familia de Onelia Molina no aprueba el romance que tiene con Mario Irivarren, quien no dudó en mostrar afecto hacia la modelo con besos y abrazos durante su cumpleaños